12 persone sono state rinviate a giudizio nell’inchiesta sulla corruzione a Roma

Almeno 12 persone sono morte nell’esplosione di due autobombe a Kandahar - in Afghanistan : Almeno 12 persone sono morte, e Almeno altre 80 sono state ferite, nell’esplosione di due autobombe a Kandahar, in Afghanistan. L’attacco è stato fatto dai talebani e secondo quanto scritto da Reuters le esplosioni sono avvenute a un posto di blocco

Lucas Peracchi - il duro sfogo sulle persone della tv : 'Sono tutte false - uno schifo' : Lucas Peracchi, ex tronista di Uomini e donne che in molti ricordano per lo scandalo ai danni della redazione di Maria De Filippi, in queste ore si è lasciato andare ad un durissimo sfogo sul suo profilo ufficiale Instagram, dove ha puntato il dito contro i personaggi del mondo della televisione. Uno sfogo che ha infiammato l'opinione pubblica e in particolar modo gli animi dell'ex tronista del programma sentimentale di Canale 5. Lo sfogo al ...

Un edificio è crollato a Mumbai - in India : due persone sono morte e circa 40 sono disperse : Un edificio a più piani è crollato nella zona sud di Mumbai, in India: due persone sono morte e circa 40 o 50 sono disperse, probabilmente intrappolate tra le macerie. Il Times of India ha scritto che le squadre di soccorso

È caduto un aereo per paracadutismo in Svezia - tutte le 9 persone a bordo sono morte : Domenica un aereo che trasportava un gruppo di paracadutisti è caduto sull’isola di Storsandskar, nella Svezia settentrionale, poco dopo essere decollato dall’aeroporto di Umea: tutte le nove persone a bordo sono morte. L’incidente è avvenuto verso le 14:00 ora locale

In Francia sono state arrestate 282 persone durante i festeggiamenti per la qualificazione dell’Algeria alla finale della Coppa d’Africa : Nella notte tra domenica 14 e lunedì 15 luglio in Francia sono state arrestate 282 persone durante i festeggiamenti per la qualificazione della nazionale di calcio dell’Algeria alla finale della Coppa d’Africa. Gli arresti hanno a che fare con i

Le proteste a Hong Kong stanno continuando : 28 persone sono state ferite e 37 arrestate : Le proteste a Hong Kong continuano, nonostante l’annuncio del governo di ritirare il contestato emendamento sull’estradizione che le aveva innescate: la norma prevedeva l’estradizione in Cina per i reati più gravi ma è considerato da molti un’allargamento dell’influenza dell’autoritario governo

Cinque persone sono state ferite oggi durante la corsa dei tori a Pamplona : oggi, Cinque persone sono state ferite mentre partecipavano alla corsa dei tori di Pamplona, nel nord della Spagna. La Croce Rossa ha detto che due persone si sono ferite alle braccia dopo essere cadute, altre due hanno contusioni alla testa

In Nepal trenta persone sono morte a causa delle piogge monsoniche : In Nepal, piene improvvise, allagamenti e smottamenti causati dalle piogge monsoniche hanno provocato la morte di trenta persone, mentre diciotto persone sono ancora disperse. Da giovedì sta piovendo molto intensamente in Nepal e in tutta la regione tra Cina e

Almeno dodici persone sono morte in un attacco suicida a un hotel in Somalia : Almeno dodici persone sono morte in un attacco suicida condotto da militanti del gruppo terroristico islamista Al Shabaab contro un hotel di Kismayo (o Chisimaio, secondo la grafia italiana), una città portuale della Somalia meridionale. Le autorità somale hanno detto

Sono stati recuperati i corpi di 72 persone che viaggiavano sull’imbarcazione affondata tra il 3 e il 4 luglio a largo della Tunisia : La Mezzaluna Rossa tunisina ha detto che Sono stati recuperati i corpi di 72 persone che viaggiavano sull’imbarcazione affondata tra il 3 e il 4 luglio a largo della Tunisia. Il 4 luglio un peschereccio tunisino si era imbattuto in una

Mariah Carey rivela : In vita mia sono stata a letto solo con cinque persone! : La cantante Mariah Carey è senza dubbio una delle dive più sensuali dello spettacolo. In un'intervista rilasciata a Cosmopolitan ha rivelato alcuni dettagli piuttosto intimi della sua vita privata, dichiarando di aver avuto solo cinque partner sessuali. Ripercorrendo la sua vita sentimentale, tra due matrimoni e qualche flirt, non sarà difficile individuare i fortunati. Nell'intervista al noto settimanale americano, dove la cantante ha parlato ...

Pamela Perricciolo torna sul caso Prati/Caltagirone : "Ci sono altre persone coinvolte" : Non è finita qui. Pensavate che il Prati gate avesse dato tutto quello che c'era da dare? Probabilmente dovremo ricrederci visto le ultime dichiarazioni di Pamela Perricciolo. Succede che 'Donna Pamela' è tornata a parlare della vicenda che ha scosso web, televisioni e giornali la scorsa primavera fra rivelazioni, sospetti, accuse e continui colpi di scena. Vladimir Luxuria: “Penso che Mark ...

Sei persone sono morte e almeno cento sono ferite a causa di un violento temporale nel nord della Grecia : Sei persone sono morte e almeno cento sono ferite a causa di un violento temporale accompagnato da grandine e forti raffiche di vento che ha colpito, nella notte tra mercoledì 10 e giovedì 11 luglio, la penisola Calcidica, nel nord