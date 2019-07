Salvini-Di Maio | è scontro | «M5S e Pd già alleati» | «Vuoi coprire caso Russia»

Di Maio : "Grave attacco frontale da Salvini - <br> sono stufo. Così non si può andare avanti" : A Mezzogiorno è arrivata la reazione di Luigi Di Maio al meme che ha diffuso questa mattina Matteo Salvini, quello in cui, attraverso un abile fotomontaggio, affiancava Conte e lo stesso Di Maio ai vari Renzi, Macron, Merkel, Berlusconi e Von der Leyen. Il leader dei pentastellati, che già in varie interviste e dirette Facebook ha spiegato che è stata la Lega a tirarsi indietro nel voto della nuova Presidente della Commissione Europea, ha fatto ...

Di Maio scarica Salvini : pronto governo grillini dem : Questa volta è davvero finita? Cade il governo Conte? L’elezione di Ursula von der Leyen a presidente della Commissione Ue

Di Maio avvisa Salvini : "Continui attacchi al M5S - ma mai con il PD" : Luigi Di Maio replica a Matteo Salvini e lo fa dalle colonne del Corriere della Sera. Il leader del Movimento 5 Stelle è stato accusato ieri dall’alleato di governo di aver votato con Renzi, Macron e Merkel per la presidenza della Commissione UE. Non un buon segnale per il leader del Carroccio sulla tenuta del governo: non passa giorno senza che i due partiti non litighino, ma Di Maio respinge le accuse e scarica la colpa sulla Lega. "Per noi ...

Governo in fibrillazione - botta e risposta di Salvini e Di Maio : "Governi col Pd" - "Menti - così isolati come la Grecia" : Bordate social tra i due vicepremier con Salvini che accusa di Maio di tradimento e il pentastellato che gli risponde per le rime: "La Lega voleva votare per la von der Leyen, ha cambiato idea per la storia del commissario Ue"

Di Maio difende Salvini sui fondi russi - ma sull’Ue attacca : “Lega rischia di isolarci” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, difende Matteo Salvini e la Lega sulla vicenda dei presunti fondi russi, chiedendo al leader del Carroccio di metterlo in condizione di difenderlo. Ma sulle nomine Ue attacca i suoi alleati di governo: "Il rischio della Lega è di isolare l'Italia".Continua a leggere

Salvini : “Con tre no su autonomia - giustizia e manovra governo cade”. Di Maio : “La Lega rischia di isolarci in Europa come la Grecia” : L’opinione diffusa è che il tempo si chiuderà il 20 luglio, ultima data utile per sciogliere le Camere e votare a settembre. Ma lui non crede “alla finestra. A parte che non ci sono solo due o tre giorni. Dieci? Neanche, datemi retta, non c’è una finestra così stretta“. come a dire: se voglio, il governo lo faccio cadere quando voglio. L’avvertimento agli alleati Matteo Salvini lo lancia a giornali unificati da ...

Governo - Salvini : “Con tre no su autonomia - giustizia e manovra governo cade”. Di Maio : “La Lega ci isola in Europa come la Grecia” : L’opinione diffusa è che il tempo si chiuderà il 20 luglio, ultima data utile per sciogliere le Camere e votare a settembre. Ma lui non crede “alla finestra. A parte che non ci sono solo due o tre giorni. Dieci? Neanche, datemi retta, non c’è una finestra così stretta“. come a dire: se voglio, il governo lo faccio cadere quando voglio. L’avvertimento agli alleati Matteo Salvini lo lancia a giornali unificati da ...

Matteo Salvini avverte Conte e Di Maio : "Se i grillini dicono altri tre no - allora cambia tutto" : Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono ai ferri corti. Non è bastato il Russiagate, l'inchiesta della Procura di Milano per i presunti finanziamenti illeciti della Lega da Mosca. A peggiorare la situazione anche le nomine europee. In particolare quella di Ursula Von der Leyen alla presidenza della Comm

Pierferdinando Casini smaschera Di Maio e Pd : "Usano l'inchiesta sui fondi russi per far cadere Salvini" : "Continuiamo pedissequamente a sfasciare le istituzioni, utilizzando impropriamente le commissioni d'inchiesta che diventano succursale impropria della campagna elettorale". Il senatore Pier Ferdinando Casini, in un'intervista al Corriere della Sera, ammette di essere "saltato sulla seggiola" quando

Matteo Salvini - il sospetto : "Un asse nuovo". Dietro Ursula - il complotto anti-Lega di Di Maio - Renzi e Macron : Il retroscena segreto sul "no" della Lega a Ursula Von der Leyen, dopo giorni di trattative e aperture fino al martedì mattina, a poche ore dal voto a Strasburgo, lo fornisce il Messaggero, riportando il durissimo sfogo di Matteo Salvini: "Quella non ci ha dato garanzie sul commissario, ci ha schifa

Di Maio stoppa la flat tax di Salvini "Perplesso - priorità cuneo fiscale" : Il M5s prova a dare la linea anche sull'economia. Il vicepremier Di Maio si dice "Perplesso sulle risorse" per la flat tax. "La priorità intanto è il taglio del cuneo fiscale" Segui su affaritaliani.it

Matteo Salvini assediato da Conte - Di Maio e Trenta : "Lo esigo!" - gelo totale al Viminale : Il fronte è chiaro, e anomalo: da un lato Giuseppe Conte, Luigi Di Maio ed Elisabetta Trenta, dall'altro Matteo Salvini e i sindacati. Il tavolo al Viminale è stato l'ennesimo, violentissimo scossone al governo. Il premier non è mai stato tanto duro con il suo vice leghista: "Se qualcuno pensa che s

Lega : Pd - ‘Di Maio ci dà ragione su vertice Salvini ieri - problema è che ci governa’ : Roma, 16 lug. (AdnKronos) – “Anche il vicepremier Di Maio dà ragione a Zingaretti che ieri in un tweet aveva sottolineato come il vertice al Viminale con i sindacati serviva solo a far dimenticare l’affare Russia. Meglio tardi che mai. L’unico problema è che con Salvini ci governa Di Maio”. Lo scrive in una nota il coordinatore della segreteria Pd Andrea Martella.L'articolo Lega: Pd, ‘Di Maio ci dà ...

Luigi Di Maio accusa Matteo Salvini - l'agenda lo sbugiarda : occhio alle date : tragica figuraccia grillina : Forse Matteo Salvini, stando alle accuse di Luigi Di Maio, è anche preveggente. Sì perché il leader del Movimento 5 Stelle, evidentemente stizzito, ha stigmatizzato il vertice del collega leghista con le parti sociali al Viminale considerandolo un puro stratagemma politico: "Quello che mi dà noia è