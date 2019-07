optimaitalia

(Di giovedì 18 luglio 2019) Ci sono buone notizie da prendere in esame oggi 18 luglio per i non pochi utenti che hanno deciso di acquistare un10 Pro in due anni scarsi di vendite. Come vi avevo anticipato non molto tempo fa sulle nostre pagine, con un articolo specifico, il produttore ha dato finalmente il via alla distribuzione dell'aggiornamento con9.1, mettendo la parola fine ad una lunga attesa. Ecco perché questo giovedì diventa molto importante analizzare tutte le informazioni attualmente disponibili per inquadrare al meglio la situazione. Ad oggi non ci sono ancora segnalazioni da parte di utenti che abbiano avuto modo di procedere via OTA con il download di9.1 su10 Pro qui in Italia, ma va ugualmente preso in esame quanto è stato annunciato da una fonte comeBlog. Il portale tedesco, ad esempio, ci parla della B300 mettendo in evidenza in prima istanza che ...

GioPao9 : Pesantissimo l’aggiornamento con EMUI 9.1 per #HuaweiMate10Pro: primi dettagli sulla B300 - OptiMagazine : Pesantissimo l’aggiornamento con EMUI 9.1 per Huawei Mate 10 Pro: primi dettagli sulla B300 -