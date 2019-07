Meteo, torna il caldo torrido e l’afa: da lunedì temperature oltre le medie stagionali (Di giovedì 18 luglio 2019) Dopo una fase di maltempo, che ha interessato prima il centro nord e poi i sud, seguita da una instabilità Meteorologica caratterizzata da temperature nella media stagionale o anche sotto, per l'Italia si delinea un nuovo ritorno al caldo torrido del mese scorso, non a caso uno dei più caldi di sempre. Secondo le ultime previsioni Meteo a medio termine, infatti, la Penisola sta per essere invasa da un nuovo campo di alta pressione di origine africana che porterà tempo soleggiato quasi ovunque a partire da lunedì prossimo ma soprattutto un rialzo termico consistente che farà sentire i suoi effetti già all'inizio della prossima settimana. Grazie al caldo africano, in molte zone della Penisola infatti le colonnine di mercurio raggiungeranno i 38 gradi centigradi. (Di giovedì 18 luglio 2019) Dopo una fase di maltempo, che ha interessato prima il centro nord e poi i sud, seguita da una instabilitàrologica caratterizzata danella media stagionale o anche sotto, per l'Italia si delinea un nuovo ritorno aldel mese scorso, non a caso uno dei più caldi di sempre. Secondo le ultime previsionia medio termine, infatti, la Penisola sta per essere invasa da un nuovo campo di alta pressione di origine africana che porterà tempo soleggiato quasi ovunque a partire daprossimo ma soprattutto un rialzo termico consistente che farà sentire i suoi effetti già all'inizio della prossima settimana. Grazie alafricano, in molte zone della Penisola infatti le colonnine di mercurio raggiungeranno i 38 gradi centigradi.

I primi effetti di questa nuova fiammata di caldo in realtà si faranno sentire già a partire da questa domenica 21 Luglio quando le temperature raggiungevano valori intorno ai 35 gradi su diverse zone del Nord e del Centro. Saranno i primi effetti dell'anticiclone africano che, come accaduto a giugno, risalirà il Mediterraneo per attestarsi sopra l'Europa centro-occidentale dando il via alla nuova fase di caldo torrido. Ad essere interessate saranno prima le regioni centro settentrionali e poi quelle meridionali. La massa d'aria rovente proveniente dal deserto del Sahara però porterà anche tanta umidità con conseguente aumento della sensazione di afa, in particolare nelle pianure del nord e nelle grandi città.