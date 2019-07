Mattarella | rimuovere precarietà | ricostruzione Amatrice è necessaria

romadailynews

(Di giovedì 18 luglio 2019)(Ri) – “Le scuole vengono inaugurate dagli studenti quando entrano e iniziano a frequentarle, questa scuola e’ un grande traguardo e un grande risultato. Voglio ringraziare il mondo della scuola diperche’ anche nei giorni successivi la scuola non si e’ interrotta, in quel settembre del 2016 l’allora preside e i docenti, con grande e generoso impegno, non hanno interrotto il servizio scolastico”. Sono le parole del presidente della Repubblica, Sergio, che ha inaugurato, formalmente oggi, il polo scolastico Romolo Capranica di. “Il sogno della realta’ concreta delladi cui ha parlato Silvia (studentessa intervenuta durante la cerimonia, ndr) non si esaurisce pero’ nella scuola- ha ribadito il presidente- deve procedere in tutti i suoi versanti: le abitazioni private, i beni ...

