Luciano De Crescenzo è morto | addio all’autore di Così parlò Bellavista

(Di giovedì 18 luglio 2019) Si è spento a Roma all’età di 90 annDe. Da alcuni giorni era ricoverato in ospedale per le conseguenze di una polmonite. A confermare la sua morte la sua casa editrice, la Mondadori che ha pubblicato tutti i suoi libri. Scrittore, sceneggiatore e regista, attore e conduttore televisivo ci ha lasciati una figura di grande talento e che ha fatto tanto per la diffusione della cultura in Italia. Dotato di un umorismo innato e sottile ha collaborato in diverse occasioni con Renzo Arbore, ma la fama negli anni Ottanta e Novanta è arrivata dai suoi libri: ne ha scritti oltre 50 e ha venduto 18 milioni di copie nel mondo. Le sue opere sono state tradotte in 19 lingue e diffuse in 25 paesi”.

