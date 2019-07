Lega | Meranda in caserma a Milano per l' interrogatorio | «Non posso dire niente»

Meranda è indagato nel caso dei fondi russi alla Lega : DALL'ITALIA Gianluca Meranda indagato dalla procura di Milano. L’avvocato è accusato di corruzione internazionale nell’inchiesta sui presunti finanziamenti russi alla Lega. La Guardia di Finanza ha perquisito la sua abitazione e un deposito in cui aveva trasferito alcuni documenti. Le autorità han

Fondi russi a Lega - il terzo italiano all’hotel Metropol è Francesco Vannucci - collaboratore di Meranda : Potrebbe essere il livornese Francesco Vannucci il terzo uomo presente insieme a Gianluca Savoini e Gianluca Meranda all'incontro all'hotel Metropol di Mosca. La procura per ora non conferma e non smentisce. Il collaboratore di Meranda sarebbe venuto allo scoperto con un messaggio Whatsapp inviato ai giornalisti.Continua a leggere

Fondi Lega - un collaboratore di Meranda : “Sono io il terzo italiano del Metropol”. La secca smentita di fonti inquirenti : “Ho partecipato all’incontro all’hotel Metropol di Mosca il 18 ottobre 2018 in qualità di consulente esperto bancario che da anni collabora con l’avvocato Gianluca Meranda“. Si fa avanti il terzo italiano, finora identificato come “nonno Francesco”, presente all’incontro con i faccendieri russi nei quali – come svelato dagli audio pubblicati da Buzzfeed – si discusse di un presunto affare per far ...