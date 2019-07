Juventus | ci sarebbe un' intesa di massima con Zaniolo che non gradirebbe il Tottenham

Calciomercato Juventus : Dani Alves non sarebbe un'idea praticabile : Le voci sul Calciomercato della Juventus oggi si concentrano anche su Dani Alves. Il brasiliano che aveva lasciato i bianconeri dicendo che a Torino non si divertiva non più di due estati fa, si sarebbe proposto per il grande ritorno sotto la Mole. Ieri nel capoluogo piemontese ci sarebbe stato il suo entourage che potrebbe aver parlato con lo staff della Vecchia Signora per provare a capire se ci sono spiragli per un possibile ritorno. Dopo ...

Juventus - Mandzukic e Higuain sarebbero pronti a lasciare Torino : La Juventus attende l'arrivo a Torino del grande acquisto estivo. L'olandese de Ligt domani, 17 luglio, si sottoporrà alle visite mediche e, poi, nella giornata di giovedì dovrebbe essere presentato in maniera ufficiale. Intanto c'é stata la presentazione ufficiale di Aaron Ramsey che si è detto felice di essere approdato in un grandissimo club. Matthijs de Ligt alla Juventus costerà ben 70 milioni di euro. Il difensore orange firmerà un ...

Juventus : de Ligt vicinissimo - piace Icardi - in uscita ci sarebbero Mandzukic e Cancelo : La Juventus è molto attiva sul mercato in questo periodo, vari nomi sono presenti sulla lista di Fabio Paratici che sta monitorando diversi profili interessanti. Il difensore olandese dell'Ajax De Ligt è vicinissimo dal diventare un nuovo giocatore juventino: l'intesa sarebbe stata trovata con il club di Amsterdam e la società bianconera dovrà versare nelle casse olandesi una cifra che si aggira intorno ai 75 milioni di euro, bonus compresi. De ...

Juventus - ci sarebbe un filo diretto fra Paratici e l'Ajax per chiudere l'affare De Ligt : La Juventus è al lavoro per arrivare a Matthijs De Ligt. I bianconeri sarebbero in costante contatto con l'Ajax e si sarebbe aperto un filo diretto fra le parti: la speranza sarebbe quella di chiudere il prima possibile per permettere a Matthijs De Ligt di unirsi ai nuovi compagni. Anche perché il difensore, che in questi giorni ha ripreso ad allenarsi con i lancieri, non vorrebbe partire per l'Austria dove il club olandese svolgerà la seconda ...

Gentile : 'Con De Ligt il trio difensivo della Juventus sarebbe il più forte in Europa' : Le ultime operazioni di mercato della Juventus sono sotto i riflettori degli addetti ai lavori che non lesinano le proprie opinioni, tra questi c'è anche Claudio Gentile che nell'intervista rilasciata ai microfoni di TuttoJuve.com, ha parlato dell'affare de Ligt, del nuovo allenatore dei bianconeri e del mondiale del 1982, in occasione del 37° anniversario del trionfo azzurro a Madrid. 'De Ligt un buon affare' L' operazione de Ligt si sta ...

Calciomercato Juventus : dopo de Ligt - anche Icardi e Chiesa sarebbero più vicini : Matthijs de Ligt in arrivo, poi assalto a Federico Chiesa e a Mauro Icardi. Gli obiettivi del Calciomercato della Juventus sono chiari e i segnali per chiudere tutte e tre le operazioni sono positivi. Per l'olandese ormai si è arrivati alla stretta finale, i bianconeri hanno alzato l'offerta mentre l'Ajax potrebbe anche abbassare la propria richiesta per accelerare l'operazione. Il viola avrà presto un incontro con la nuova dirigenza della ...

Juventus - il presidente Agnelli sarebbe stato ad Ibiza per Icardi : La Juventus ha ufficialmente iniziato la preparazione estiva mercoledì 10 luglio: successivamente volerà in Asia per una tourneè che la vedrà impegnata in alcuni match di International Champions Cup. Nel frattempo la dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca di giocatori funzionali al gioco del nuovo tecnico Maurizio Sarri. Sarà, prima, necessario, però, cedere qualche pezzo pregiato sul mercato, per sistemare i conti ...

Calciomercato Juventus : De Ligt sarebbe a un passo - Icardi vorrebbe la Juve : La Juventus è sempre più vicina a De Ligt, fortissimo difensore olandese cresciuto nelle fila dell'Ajax. Secondo quanto scrive il "Corriere di Torino", l'operazione di mercato potrebbe chiudersi tra poche ore, come conferma anche il quotidiano olandese "Telegraf". C'è ancora distanza tra l'offerta della Juventus e la richiesta dell'Ajax, ma l'accordo tra il club bianconero e il fortissimo difensore centrale è già stato trovato da tempo. La ...

Calciomercato Juventus : de Ligt sarebbe pronto per sabato - Pogba può slittare di un anno : Il Calciomercato della Juventus continua ad essere in fibrillazione per Matthijs de Ligt. I bianconeri hanno alzato l'offerta avvicinandosi sensibilmente alle richieste dell'Ajax, Mino Raiola spinge per chiudere in fretta la trattativa e sabato potrebbe essere il giorno giusto per l'annuncio. Tra indizi social e trattative continue si avvicina quindi il momento decisivo per chiudere l'affare. In stand by invece la questione Paul Pogba, il ...

Juventus - Paratici starebbe valutando alcune uscite : tra i partenti ci sarebbe Cuadrado : Da domani per la Juventus inizierà ufficialmente la stagione 2019/2020 con il ritiro estivo. Maurizio Sarri comincerà a dare le prime indicazioni in campo ai suoi nuovi giocatori, anche se il gruppo al completo lo avrà solo a fine mese quando è previsto il rientro dei sudamericani. Il tecnico, dunque, inizierà a lavorare alla Continassa, mentre la società proseguirà le trattative di mercato sia in entrata che in uscita. In partenza ci sono ...

Juventus - De Ligt sarebbe ad un passo : gli amici avrebbero organizzato una festa di addio : Questi sono giorni molto intensi in casa Juventus visto che la società è al lavoro sul mercato mentre la squadra si prepara per il raduno estivo. La prima parte della preparazione si svolgerà a Torino e poi i bianconeri partiranno per la tournée asiatica. La Juve sta cercando di regalare a Maurizio Sarri giocatori molto importanti, uno su tutti Matthijs De Ligt. L'olandese ha scelto di vestire la maglia bianconera come ha annunciato il suo ...

Icardi-Juventus : Agnelli sarebbe andato a Ibiza per incontrare l'agente Fifa Giuffrida : Continua a fare rumore il tormentone di questa sessione estiva di calciomercato legato a Mauro Icardi. Solo ieri, domenica 7 luglio, l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta durante la conferenza stampa di presentazione di Antonio Conte aveva escluso qualsiasi tipo di discorso con la Juventus, sostenendo che non vi fossero nemmeno le minime condizioni per avviare una trattativa. Allo stesso tempo, aveva definito "utopistica" qualsiasi ...

Juventus - De Ligt - la trattativa sarebbe vicina alla conclusione : La settimana potrebbe essere molto importante per la Juventus: si attende infatti la definizione della trattativa fra i bianconeri e l'Ajax per il passaggio del difensore centrale olandese De Ligt a Torino. Come è noto infatti, la Juventus avrebbe già un'intesa contrattuale con il giocatore sulla base di un contratto per cinque anni a 7,5 milioni di euro che con i bonus può arrivare ai 12 milioni di euro a stagione. sarebbero poi stati inseriti ...

Calciomercato Juventus - De Ligt : l'accordo con l'Ajax sarebbe vicino - contatto con Sarri : Il Calciomercato della Juventus si avvicina sempre di più a chiudere una delle operazioni più importanti dell'estate. Mino Raiola, secondo Tuttosport, è in contatto con l'Ajax per limare i dettagli dell'accordo tra i bianconeri e i lancieri per de Ligt. Con il giocatore è già tutto fatto, la prossima settimana sarà con ogni probabilità quella dell'annuncio. Nel frattempo il diciannovenne ha già parlato con Sarri per parlare del nuovo progetto ...