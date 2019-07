Io Ti Cercherò | in corso le riprese della nuova fiction di Rai 1 con Alessandro Gassman

dituttounpop

(Di giovedì 18 luglio 2019)e Maya Sansa sono i protagonisti di Io Tidi Rai 1 in arrivo prossimamenteRaie Publispei tornano a lavorare insieme in unacrime-drama conprotagonista nei panni di un tormentato ex poliziotto in cercaverità. Ledi Io Tisono attualmente ina Roma.Laè stata scritta da Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli e Massimo Bavastro, prodotta per Publispei di Verdiana Bixio e diretta da Gianluca Maria Tavarelli (“Maltese – Il Romanzo del Commissario”, “Il Giovane Montalbano”, “Borsellino”). Saranno realizzate 8 episodi da 50 minuti divisi ovviamente in 4 serate, probabilmente in onda nella primavera del 2020.(“I bastardi di Pizzofalcone”, “Il Nome del Figlio”, “Caos Calmo”) sarà nei panni di Valerio, un ex poliziotto che segue un’indagine non ufficiale ...

Catania_Channel : Catania, Camplone: 'Non mi aspettavo questa chiamata, ho preso il primo aereo e sono corso qui. Cercherò di entrare… -