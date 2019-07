I farmaci più usati? Servono a migliorare umore e sesso

Concorsi Bayer - Farmapiù - MolMed per laureati in biologia - farmacia - economia e ingegneria : Al momento varie aziende farmaceutiche come Bayer, Farmapiù e MolMed ricercano ulteriore personale laureato in biologia, farmacia, economia e ingegneria da assegnare in alcune località italiane. Posizioni aperte La ditta farmaceutica Bayer seleziona nuove risorse professionali in qualità di organization & innovation support ''supporto per l'organizzazione e l'innovazione'' da inserire nella sede occupazionale di Garbagnate comune di Milano ...

farmaci - la carenza dei salvavita : 200 irreperibili nell’elenco Aifa. La soluzione : comprarli all’estero a prezzi più alti : La carenza cronica di Farmaci salvavita mette a dura prova i nostri ospedali. Se finiscono anche le scorte si devono comprare le confezioni all’estero a prezzi più alti di quelli negoziati in Italia. E intanto i pazienti aspettano con il rischio di aggravarsi. Antitumorali, antibiotici, antipsicotici, vaccini, capsule per l’endometriosi, terapie contro polmonite, osteoporosi, Parkinson, dolori neuropatici. nell’elenco dei medicinali irreperibili ...

Tumori : “farmaci sempre più mirati per il cancro alla tiroide” : “Ci sono nuovi sviluppi nella gestione del cancro alla tiroide, come quelli offerti da una classe di farmaci, gli inibitori della tirosin chinasi, utilizzati sempre più spesso su pazienti affetti da cancro alla tiroide con malattia avanzata, tipicamente metastatica, per aiutare a controllare la diffusione e la crescita delle metastasi del cancro tiroideo“, ha spiegato Gregory Randolph della cattedra di Oncologia chirurgica della ...

Boom delle erbe in Italia : dalla tavola alla farmacia - ecco le più usate : La svolta naturalistica degli Italiani spinge il ritorno delle erbe dalla tavola alla farmacia, dalla cosmetica alla moda con un Boom che porta la domanda nazionale a 25 milioni di chili nel 2018. È quanto emerge da una analisi della Coldiretti divulgata in occasione della presentazione del progetto di Bonifiche Ferraresi (Bf), la più grande azienda agricola biologica in Italia per estensione, che prevede in Sardegna importanti investimenti per ...

Dall’ipertensione all’asma : ecco le province dove si consumano più farmaci : Quanti farmaci per malattie croniche consumano quotidianamente gli italiani? In quali province vi è il maggior consumo pro capite? A queste e a altre domande risponde la ricerca Iqvia - Il Sole 24 Ore...