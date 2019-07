Formula 1 – Il Gp d’Australia rinnova | si corre a Melbourne fino al 2025

Formula 1 – Nessun cambio di programma : il Mondiale 2020 inzierà da Melbourne con il Gp d’Australia : Il Mondiale di Formula 1 2020 inizierà da Melbourne con il consueto Gp d’Australia: lo ha confermato Chase Carey, presidente della F1 Nessun cambio di programma in vista, il prossimo Mondiale di Formula 1 inizierà. come di consueto da Melbourne, con il Gp d’Australia. Confermata dunque la partenza del 15 marzo 2020 dall’Albert Park per quello che sarà il 70° anniversario del Mondiale di F1. Lo ha annunciato Chase Carey, ...