FCA-Renault - Senard | l' ipotesi della fusione è chiusa

FCA - Elkann : “La fusione con Renault? Giusto dire no se mancano le condizioni” : John Elkann? Per diversi cronisti e analisti di settore il Presidente di FCA non è mai stato realmente all’altezza di una figura carismatica come quella del compianto Sergio Marchionne, ex amministratore delegato scomparso la scorsa estate, che per lungo tempo ne aveva eclissato l’immagine. Tuttavia, sembra che le ultimi vicissitudini industriali del sodalizio italo-americano, ivi compresa la mancata fusione con Renault, abbiano ...

FCA-Renault - per John Elkann dieci giorni da dimenticare : di Carblogger dieci giorni da cancellare. Non mi hanno detto se John Elkann, il presidente di Fca, ci stia pensando veramente. Ma capirei se volesse farlo. dieci giorni, quelli dell’affaire Renault, da togliere dal calendario per rimettere a pari almeno il tempo. Non Fca. Ce ne vorrebbero molti di più. Il 27 maggio Elkann annuncia di aver presentato a Renault una offerta di fusione. Al suo fianco gli uomini di Goldman Sachs, gente seria e ...

FCA-RENAULT/ La conferma dal Giappone : l'intesa è ancora possibile : La trattativa per una fusione tra Fca e Renault potrebbe riprendere. Lo si è capito da quello che è accaduto all'assemblea degli azionisti di Nissan

Nissan - riconfermato l’ad Saikawa. Respinto l’assalto di Renault - ora la fusione con FCA è più difficile : “Non ho avuto intenzioni aggressive, mi scuso di nuovo se avete provato risentimento nei miei confronti”. Questo il passaggio più significativo dell’intervento del presidente di Renault Jean-Dominique Senard all’assemblea generale degli azionisti Nissan svoltasi oggi a Yokohama. Una dichiarazione di resa davanti a circa 2.800 soci, che segna il punto più basso delle relazioni tra il costruttore francese e quello nipponico, ...

Renault - Nissan pronta a diluirsi Ora gli indizi vanno verso FCA : Gli indizi vanno da quella parte. Almeno a detta degli osservatori. In attesa di una ripresa fitte delle trattative fra Renault ed Fca, dall'assemblea dei soci di Nissan arrivano due step che sulla carta facilitano la riapertura formale del dossier delle nozze fra la casa automobilistica italo-americana e quella francese, con un ruolo importante dei gapponesi. Segui su affaritaliani.it

Renault a Nissan : «Con FCA vantaggi per tutti» : YOKOHAMA?- Un'occasione perduta ma ancora desiderabile: il presidente di Renault, Jean-Dominique Senard, ha preso la parola nel corso dell'assemblea degli azionisti di Nissan per sottolineare che l'accordo del gruppo...

Renault-Nissan - lo scontro è sottotraccia. Continuano i contatti tra la Losanga e FCA : “I vertici di Fca e Renault restano aperti alla possibilità che il progetto di fusione possa ancora avere un futuro, ma sottolineano le condizioni imposte da entrambe le parti potrebbero danneggiare gli sforzi per riavviare i colloqui”. Se il Fatto Quotidiano ha già anticipato on line e in edicola l’esistenza di una grande attività lontano dai riflettori, oggi il Wall Street Journal si spinge a precisare come lo stato maggiore Renault sia ...

FCA-Renault - Settimana cruciale per un possibile riavvio dei negoziati : Ufficialmente la vicenda della fusione tra la Fiat Chrysler e la Renault è chiusa ma la stampa internazionale continua a lanciare indiscrezioni su un possibile rilancio delle trattative. Secondo il Wall Street Journal l'esito di due eventi in calendario in Giappone potrebbe contribuire a determinare il possibile riavvio dei negoziati. Il primo, l'assemblea degli azionisti della Nissan, è in programma domani. Il secondo, invece, è l'incontro ...

FCA-Renault - La fusione è saltata anche per colpa del governo giapponese : La fusione tra la Renault e la Fiat Chrysler è saltata per l'eccessiva ingerenza della politica, non solo francese ma anche giapponese. Il ruolo del Giappone e dell'esecutivo guidato da Shinzo Abe non è finora mai emerso in nessuna ricostruzione, ma ora l'agenzia Bloomberg ha lanciato un'indiscrezione che potrebbe fornire un quadro ancor più complesso del fallito matrimonio tra i due costruttori.I timori per le conseguenze sulla ...

FCA-Renault - Bolloré : "Nessuna nuova offerta sul nostro tavolo" : Il gruppo Fiat Chrysler non ha presentato ai vertici della Renault una nuova proposta di fusione. "Al momento non c'è nulla. L'offerta è stata ritirata", ha precisato Thierry Bolloré, amministratore delegato del costruttore francese in occasione della presentazione della nuova Renault Triber a nuova Delhi.Il rammarico per la fusione saltata. Il manager ha inoltre espresso il proprio rammarico per il fallimento del ...

Motori – FCA-Renault-Nissan : il triangolo no! Aspra la lotta fratricida dell’asse franco-nipponico : Si smuovono le trattative per ristabilizzare i rapporti tra Renault e Nissan, ma sarà difficile ricucire lo strappo con l’azienda italo-americana Si torna a parlare dell’accordo tra FCA e Gruppo Renault: a quanto pare, arenate le trattative e ritirata la proposta da parte di FCA , il Gruppo Renault ha iniziato a lavorare sui rapporti interni dell’azienda tentando di ricucire lo strappo creatosi ad inizio mese. Oggi, a ...

Fusione FCA-Renault : ripartono trattative per l’operazione. Le indiscrezioni : Fusione FCA-Renault: ripartono trattative per l’operazione. Le indiscrezioni Possibile riapertura della trattativa tra FCA e Renault? La Fusione tra i due colossi automobilistici potrebbe riprendere il suo corso grazie a Mike Manley – numero uno di FCA -, che sembra pronto a sedersi nuovamente al tavolo dei negoziati. A quali condizioni? Il governo transalpino avrà una cuota minore nel futuro gruppo di Fca e Renault Uno dei ...

FCA-Renault - riaperto il dossier della fusione. Allo studio la riduzione della quota dello Stato : Qualche giorno dopo il ritiro dell’offerta di matrimonio con Renault da parte di Fca, il ministro delle Finanze francese Bruno Le Maire aveva osservato: “La fusione con Fca resta una bella opportunità, perché dà accesso al mercato americano e perché dà a Fca accesso alle tecnologie elettriche di cui ha bisogno”. Ora secondo Il Sole 24 Ore, che conferma anticipazioni riportate da Reuters e dal Corriere nei giorni scorsi, la trattativa ...

FCA-Renault - sul tavolo le condizioni per ripartire : quote di Parigi e Nissan : Nuovi equilibri azionari e un impegno dello Stato francese, che attualmente è socio al 15% di Renault, ad alleggerire progressivamente il peso (e la sua influenza) nel futuro assetto del terzo gruppo mondiale di autovetture. Sembra ruotare intorno a queste due condizioni il canale riaperto tra Fca e Renault...