Eliana Michelazzo | “Pamela Perricciolo mi disse che Mark Caltagirone era un pentito”

Periodo maledetto per Eliana Michelazzo. L'ex agente di Pamela Prati, travolta dal caso Mark Caltagirone che ha portato alla luce anche il suo "fidanzato inesistente" Simone Coppi, è rimasta vittima di una nuova truffa.

Eliana Michelazzo : “Stephan Weiler? Non mi piace come si è comportato” : Eliana Michelazzo ultime news: delusa da Stephen Weiler, il finto Simone Coppi Eliana Michelazzo è tornata a parlare di Simone Coppi, il finto marito che ha amato per dieci anni solo ed esclusivamente in maniera virtuale. Grazie a Barbara d’Urso, e al suo programma Live-Non è la d’Urso, la romana è riuscita a conoscere Stephan […] L'articolo Eliana Michelazzo: “Stephan Weiler? Non mi piace come si è comportato” ...

Eliana Michelazzo : "Non ho truffato nessuno - ho fatto la persona onesta" : Eliana Michelazzo, nelle scorse ore, ha affidato ai propri social, un lungo sfogo. Qualcuno, attraverso un messaggio di posta elettronica, ha minato la propria serenità. L'ex agente (in vacanza con delle amiche ad Ibiza), attraverso una serie di Instagram Stories, ha voluto condividere questo momento down con i propri followers: Questa mattina ho ricevuto una mail che non mi è piaciuta per niente. Non posso dirvi di cosa si tratta ma sono ...

Mi sono rifatta! Eliana Michelazzo corre da Giacomo Urtis : Il pubblico continua a tenere d’occhio Eliana Michelazzo, ex agente di Pamela Prati e amica di Pamela Perricciolo, l’unica ad essere diventata ‘famosa’ dopo l’affaire Mark Caltagirone. Dopo il caos successo con il finto matrimonio di Pamela Prati, Eliana Michelazzo, piuttosto che sparire dalla circolazione, sta vivendo una vera e propria seconda giovinezza. La titolare dell’Aicos Management si è riscoperta influencer. Come se il suo matrimonio ...

Pamela Prati ed Eliana Michelazzo/ "Vittime di ricatti dopo caso Mark Caltagirone?" : Pamela Prati ed Eliana Michelazzo, nuovi retroscena sullo scandalo Mark Caltagirone: "Sono vittime di ricatti?". Il caso a Telelombardia...

Eliana Michelazzo : «Pamela Prati-gate - presto un libro e un film» : Il caso del falso matrimonio tra Pamela Prati e il fantomatico Mark Caltagirone sembra non avere fine. La polemica che ha impazzato negli ultimi mesi, infatti, sembra destinata a durare ancora per...

Sono in giuria a Miss Italia Lazio! Ma concorso smentisce Eliana Michelazzo : Continua a far discutere la controversa ex manager di Pamela Prati, che ha annunciato l'uscita di un libro e un film sul caso Caltagirone. La dichiarazione è arrivata all'interno di un evento che ha ospitato anche la finale di Miss Sorriso Lazio. Lei si è detta "membro della giuria", ma dal concorso di Patrizia Mirigliani è arrivata la netta smentita. Sul suo profilo Instagram, la Michelazzo ha scritto che sarebbe intervenuta come ...

Eliana Michelazzo - ospite a Miss Sorriso Lazio - dice che ci sarà un libro su Pratiful : Si sta facendo un gran parlare dell'annuncio che ha fatto ieri sera Eliana Michelazzo: durante un evento dedicato alla bellezza, la romana è salita sul palco ed ha anticipato che ci sono due importanti progetti all'orizzonte sul caso che ha appassionato l'Italia in questi mesi. "Pratiful", dunque, starebbe per diventare sia un libro (pare già in scrittura) che un film: l'ex socia di Pamela Prati, infatti, ha detto di voler aiutare tutte quelle ...

Eliana Michelazzo è stata spite di un evento collaterale di 'Miss Italia' 'Miss Sorriso Lazio 2019', e ha rivelato succose novità che riguardano il suo futuro professionale. L'ex agente ha fatto sapere a tutti i fan di essere impegnata con un libro ed un film sulla vicenda che l'ha coinvolta assieme alle ormai ex amiche, Donna Pamela e Pamela Prati: Si è parlato di truffa e ci sono delle vittime.