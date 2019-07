Ciclismo | niente ricorso al Tas per Juan José Cobo | Froome vince ufficialmente la Vuelta

sportfair

(Di giovedì 18 luglio 2019) L’ex corridore della Geox-TMC non ha fattoal Tas di Losanna dopo la squalifica, consegnando così di fatto ladel 2011 a ChrisAdesso è finalmente ufficiale, Chrisladel 2011 a distanza di otto anni. L’UCI ha confermato definitivamente la squalifica per doping inflitta a, sanzionato con uno stop triennale per delle anomalie riscontrate nel passaporto biologico. AFP/LaPresse I risultati ottenuti dal 29 agosto al 27 settembre 2019 e dal 20 agosto all’11 settembre 2011 sono stati inoltre annullati, risalendo i fatti a quel periodo.avrebbe potuto presentareal TAS di Losanna, ma ha deciso di desistere, consegnando così di fatto a Chrisla2011, con gli organizzatori di Unipublic che potranno annunciare a breve il cambio nel palmarès. All’epoca, il britannico si classificò al ...

danilocav : Ma @civati niente niente che ti è piaciuta la storia del #ciclismo? È la seconda citazione in meno di 24 h. @ledep… - Florian40732011 : Sono un grande appassionato del ciclismo,ma quando c'è roger in campo non c'è niente che tenga #eurosportciclismo - andrea_pecchia : Non c'è niente da fare, nel ciclismo moderno fa più danni un ventaglio ben fatto di un tappone di montagna #raitour #TDF2019 -