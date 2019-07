As | Napoli pronto a chiudere James per 35 milioni se il Real concede uno sconto

ilnapolista

(Di giovedì 18 luglio 2019) As oggi rilancia la possibilitàperRodriguez. Secondo il quotidiano sportivo spagnolo, ci sarebbero ancora gli estremi per un passaggio del colombiano in azzurro, motivo per cui il presidente De Laurentiis non ha smesso di sperare. Il nodo fondamentale della vicenda è la richiesta delritenuta eccessiva dal club che punta, come precisato da De Laurentiis, ad acquistare un secondo attaccante dopo. Proprio in quest’ottica secondo As l’affare si potrebbese Florentino Perezsse uno. Ilsarebbeall’acquisto immediato per una cifra intorno ai 35. Il presidente delnon si sbraccia, secondo il quotidiano, perché ritiene di avere due assi nella manica, come ironicamente sottolineato in un post su twitter ieri sera. De Laurentiis è convinto che non esista une interesse dell’Atletico per il ...

MarcoBarzaghi : De Laurentiis pronto a incontrare Wanda per provare a convincere Icardi a scegliere il Napoli e non la Juventus… - napolista : As: #Napoli pronto a chiudere #JamesRodriguez per 35 milioni se il #RealMadrid Real concede uno sconto Spuntano gli… - Stefaniaugo77 : RT @napolista: Pedullà: #Napoli pronto a trattare per #Pépé Sportitalia parla del mercato azzurro pronto ad investire 60 milioni più contro… -