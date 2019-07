Ostuni | omicidio Maldarella | fermato anche un 17enne | si attende l' autopsia

Blastingnews

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Proseguono a grandi ritmi le indagini della Squadra Mobile di, in collaborazione con i colleghi di Brindisi, riguardo all'del 44enne Giuseppe, brutalmente assassinato nella serata tra sabato e domenica scorsi in pieno centro. La "Città Bianca" era, come ogni sera in questo periodo, strapiena di turisti. Per il delitto, nell'immediatezza dei fatti, furono fermati nell'immediato Lorenzo Moro, un 20enne ostunese ritenuto uno degli esecutori materiali del delitto, poiil padre, Germano Moro e sua moglie, Cinzia D'Amico. I due coniugi, genitori del 20enne, avrebbero agito con quest'ultimo in concorso, almeno questa è l'accusa che pende su di loro. Con il passare dei giorni però la vicenda rimane ancora non del tutto chiarita, ma pare ormai quasi sicuro che il tutto sia avvenuto al culmine di una lite famigliare, poi degenerata in strada, nei pressi della ...

