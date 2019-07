Cosa dice la circolare di Matteo Salvini sulla schedatura e sullo sgombero dei campi rom

Uccisa a Savona - Cosa dice l’autopsia su Deborah Ballesio : sparati sei colpi - uno alla testa : Deborah Ballesio, Uccisa sabato sera a Savona, è stata raggiunta da 6 colpi esplosi dalla pistola Smith & Wessson 357 Magnum del suo ex marito Domenico “Mimmo” Massari. Uno l'ha colpita alla testa. Sono le conclusioni del medico legale che oggi ha eseguito l'autopsia sul corpo della donna. L’omicida aveva detto di averla colpita 5 volte.Continua a leggere

Censimento rom Salvini e sgomberi : circolare ai prefetti - ecco Cosa dice : Censimento rom Salvini e sgomberi: circolare ai prefetti, ecco cosa dice A giugno del 2018 il Ministro degli Interni Matteo Salvini aveva reso nota la sua intenzione di chiedere al Ministero di competenza di “preparare un dossier sulla questione rom in Italia”. Il vicepremier lamentava il fatto che “dopo Maroni” sul punto non fosse stato “fatto più nulla, ed è il caos”. La ricognizione passa da una circolare inviata da Salvini ai prefetti ...

Cosa dice Paolo Borsellino nell'audio desecretato dalla commissione Antimafia : C'è anche un audio di Paolo Borsellino tra i documenti desecretati dalla commissione Antimafia alla vigilia del 27esimo anniversario della strage di Via D'Amelio. Si tratta di una testimonianza importante perché evidenzia come nel 1984 quello delle scorta al magistrati fosse percepito più come un problema sociale che come un'emergenza nazionale e di quanto vaste fosseri le lacvune nel presidio del territorio. "Buona parte ...

"Ora ti dico io Cosa devi fare" : così il giudice aiutava Lucano : Michel Dessì Il sindaco di Riace indagato per il suo sistema d'accoglienza, il magistrato gli dava consigli: "Non parlare al telefono" “Ascoltami cazzo... non perdiamo tempo... nella cosa della prefettura non c'è niente che possa fare ipotizzare una concussione... io l'ho letta...". A parlare al telefono con Mimmo Lucano è il magistrato Emilio Sirianni. Il “modello Riace” era a rischio e bisognava fare di tutto per salvarlo. Anche ...

Cinture di sicurezza non allacciate : Cosa cambia col nuovo codice della strada : Cinture di sicurezza non allacciate: cosa cambia col nuovo codice della strada Tra qualche settimana, con tutta probabilità, vi sarà una novità nella normativa contenuta nel codice della strada. E non è di poco conto. Si tratta infatti di nuove regole, che introdurranno nuove sanzioni per il mancato rispetto del dovere di indossare le Cinture di sicurezza. Vediamo allora di che si tratta, onde evitare spiacevoli episodi e multe davvero ...

Cosa dice la sentenza della Cassazione sulla cannabis light : È "illecita" la "cessione", la "messa in vendita", la "commercializzazione al pubblico" a "qualsiasi titolo" di "foglie, infiorescenze, olio e resina" derivati dalla coltivazione della cannabis light. Lo spiega la Cassazione, nelle motivazioni della sentenza con cui, lo scorso 30 maggio, le sezioni unite penali della Corte hanno sciolto il 'nodo' sui derivati della cannabis light, affermando che il commercio di questi prodotti rientra nella ...

Codice della strada - arriva la riforma : Cosa cambia per le multe e quali vengono raddoppiate : La commissione Trasporti della Camera ha dato il via libera al progetto di riforma del Codice della strada. Tante le novità riguardanti le regole per automobilisti, motociclisti, ciclisti. cambiano gli importi di alcune multe, con sanzioni raddoppiate per alcune infrazioni. arriva anche una stretta sull'uso degli smartphone alla guida.Continua a leggere

Pensioni ultime notizie : anticipo TFR e TFS - decreto pronto. Cosa dice : Pensioni ultime notizie: anticipo TFR e TFS, decreto pronto. Cosa dice Pensioni ultime notizie: in questo nostro recente articolo vi abbiamo parlato degli ultimi sviluppi dell’iter che renderà concreta la possibilità per i dipendenti pubblici di ricevere il trattamento di fine servizio in una unica soluzione sino alla soglia di 45 mila euro. Si tratta, come detto in più occasioni, di una delle novità introdotte dal Governo con l’ok ...

La stoccata di Zico : “Cosa si dice in giro del calcio italiano? Si parla solo della Juve…” : “Cosa si dice in giro per il mondo del calcio italiano? Si parla solo della Juve. Oggi gestire un club è anche e soprattutto un valore economico. La Juventus è sempre forte, è obbligata quasi a essere forte, non è una squadra da secondo posto. E questo forse non è del tutto un bene per il calcio. E non solo in Italia“. Sono le parole dell’ex campione brasiliano Zico durante la cerimonia di consegna della XXIII edizione ...

Sea Watch - Cosa dice la gip di Agrigento su Carola Rackete : Nessun reato, la capitana: «ha agito nell’adempimento di un dovere» sui salvataggi in mare. «Nessun obbligo derivante dalle direttive ministeriali». «Il fatto va valutato alla luce di ciò che lo precede»

Decreto sicurezza Sea Watch : Cosa dice il testo approvato e sanzioni : Decreto sicurezza Sea Watch: cosa dice il testo approvato e sanzioni In questi giorni stanno tenendo banco le vicende della Sea Watch e del suo ingresso senza autorizzazione in acque italiane. Vediamo cosa dice il Decreto sicurezza bis (D.L. n. 53 del 2019), approvato qualche settimana fa dal Consiglio dei Ministri. Ciò dato che, per la prima volta, le sue disposizioni potrebbero essere applicate proprio per il comportamento della ONG ...

Multa finestrino auto aperto : importo - ricorso e Cosa dice la legge : Multa finestrino auto aperto: importo, ricorso e cosa dice la legge È risaputo che le regole del Codice della Strada vanno rispettate, in caso contrario l’ipotesi Multa è molto concreta. Forse però non tutti sanno che il Codice della Strada prevede una specifica norma, la quale mira a sanzionare tutti quei casi in cui un automobilista poco accorto lascia aperto il finestrino della propria macchina, dopo averla parcheggiata. Vediamo ...

Lotti : "Renzi in Qatar per la RomaLa Verdini mi dice Cosa fa la Lega" : Non c'è solo il dopocena dell'8 maggio scorso. L'ex sottosegretario Luca Lotti è stato intercettato dal trojan inoculato nel cellulare del pm Luca Palamara anche intorno alla mezzanotte tra il 15 e il 16 maggio. Quel giorno Palamara è informato dell'arrivo al Csm di... Segui su affaritaliani.it