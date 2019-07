Coppa Italia Serie C | l’elenco delle squadre ammesse

Serie A e Coppa Italia 2019-2020 - ufficializzate tutte le date : La Lega di Serie A ha ufficializzato le date della prossima stagione della massima Serie e della Coppa Italia. Il campionato comincia il 25 agosto.

Coppa Italia 2019-2020 : calendario - date e programma. Finale il 13 maggio : La Lega Serie A ha reso note le date della stagione sportiva 2019-2020 anche per quanto riguarda la Coppa Italia di calcio: si parte il 4 agosto con il primo turno eliminatorio. Finale il 13 maggio in gara unica, mentre soltanto le semifinali si giocheranno con andata e ritorno, previste il 12 febbraio ed il 4 marzo. Le prime otto classificate dello scorso campionato di calcio entreranno in gara come al solito agli ottavi di Finale, da ...

Tabellone Coppa Italia - comunicata la data del sorteggio : “Si comunica che il sorteggio per stabilire gli accoppiamenti del Tabellone della Coppa Italia 2019/2020 avrà luogo lunedì 22 luglio, alle ore 15.00, presso la sede della Lega Serie A in via Ippolito Rosellini 4 a Milano“. Con questa brevissima nota, la Lega Serie A comunica la data del sorteggio di Coppa Italia 2019-2020.L'articolo Tabellone Coppa Italia, comunicata la data del sorteggio sembra essere il primo su CalcioWeb.

Ufficializzate le date della Coppa Italia 2019-2020 : si inizia il 4 agosto con il 1° turno eliminatorio : Ufficializzate le date della Coppa Italia 2019-2020: il torneo inizierà il 4 agosto con il 1° turno eliminatorio, finale il 13 maggio Dopo aver ufficializzato le date della prossima Serie A, la Lega ha reso note anche quelle legate alla Coppa Italia 2019-2020. Il torneo prenderà il via il 4 agosto con il 1° turno eliminatorio, mentre domenica 11 agosto ci sarà il secondo turno. Terzo e ultimo round estivo il 18 agosto, per poi ritornare il ...

Coppa Italia - decise le 9 squadre di Serie D che parteciperanno alla competizione : Saranno Adriese, Fasano, Fanfulla, Lanusei, Mantova, Matelica, Ponsacco, Sanremese e Turris, le nove squadre di Serie D che prenderanno parte alla prossima “TIM Cup” (Coppa Italia Lega Serie A). Inserite nel tabellone della TIM Cup 2019/2020, le suddette squadre scenderanno in campo il 4, l’11 ed il 18 del mese di agosto 2019, in coincidenza con i primi tre turni della manifestazione.L'articolo Coppa Italia, decise le 9 ...

Lega Volley Summer Tour – Saugella Team Monza vince la 15ª SuperCoppa Italiana : Lega Volley Summer Tour: la Saugella Team Monza alza al cielo la 15^ Supercoppa Italiana. Bagno di folla a Riccione, Ortolani eletta MVP La Saugella Team Monza conquista il suo primo trofeo di Sand Volley 4×4 trionfando a Riccione nella 15^ Supercoppa Italiana. Al termine di una splendida finale contro l’Apis VBC Casalmaggiore, conclusa 15-13 al tie-break, le brianziole conquistano il gradino più alto del podio della seconda ...

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo 2019 : Muhammad e Song vincono a Chamonix - italiani senza gioie : A Chamonix (Francia) si è disputata una tappa della Coppa del Mondo 2019 di Arrampicata sportiva, spazio a speed e lead. Di seguito tutti i risultati della giornata in terra transalpina. SPEED (MASCHILE) – L’indonesiano Alfian Muhammad sorprende tutti e vince contro ogni pronostico sconfiggendo il cinese QiXin Zhong in finale mentre il terzo posto è tutto del russo Vladislav Deulin che ha avuto la meglio sull’ucraino Danyil ...

Tiro con l’arco – Coppa del Mondo : un oro e due bronzi per l’Italia a Berlino : Italia trionfale in Coppa del Mondo: azzurre d’oro, Nespoli bronzo individuale e Nespoli-Tonetta bronzo nel misto Nella quarta tappa di Coppa del Mondo a Berlino le azzurre del ricurvo Tanya Giaccheri, Chiara Rebagliati ed Elena Tonetta vincono l’oro superando le padrone di casa della Germania 5-1. Mauro Nespoli bronzo nell’individuale vincente 6-2 su Oh (Kor) e poi Nespoli ed Elena Tonetta bronzo nel misto contro ...

Lega Volley Summer Tour – La 21ª Coppa Italia di Sand Volley 4×4 alla P2P Smilers : Lega Volley Summer Tour: La P2P Smilers conquista la 21^ Coppa Italia di Sand Volley 4X4. Emanuela Fiore eletta MVP di Vasto La P2P Smilers Baronissi conquista la 21^ edizione della Coppa Italia di Sand Volley 4×4 nella spldendida cornice della Costa dei Trabocchi, resa ancora più bella dal numeroso pubblico presente nonstante il forte caldo. La finale contro Agricola Zambelli Millenium Brescia è un match alla vigilia inatteso, ma ...

Atletica - l’Italia trionfa nella Coppa Europa dei 10.000 metri : Crippa trascina gli azzurri al successo : La squadra maschile conquista il successo grazie a Crippa, abile a trascinare Dini ed El Otmani. Bronzo invece per la squadra femminile Vittoria dell’Italia nella Coppa Europa dei 10.000 metri a Londra, con il trionfo di Yeman Crippa che trascina la formazione maschile al successo per team. Il 22enne azzurro, bronzo continentale nella scorsa stagione, conquista la gara in 27:49.79 mentre completano il risultato di squadra Lorenzo Dini, ...

Atletica - Coppa Europa prove multiple : Italia quarta in First League - Simone Cairoli si ritira : Quarto posto per l’Italia nella First League dei Campionati Europei a squadre di prove multiple. A Ribeira Brava (Portogallo) gli azzurri hanno cercato di distinguersi in un buon contesto competitivo: Federica Palumbo ha chiuso l’eptathlon al quarto posto con 5497 punti migliorando il suo personale di 112 punti con tanto di prestazioni lodevoli nel lungo (5.78) e nel giavellotto (44.69). Ottava Enrica Cipolloni (5418), nona Sveva ...

Tiro con l’Arco – Coppa del Mondo : l’Italia brilla nella quarta tappa - le azzurre dell’olimpico in finale per l’oro : Mauro Nespoli vola alla sfida per il bronzo e conquista un posto per le finali di Mosca, così come Sergio Pagni nel compound. Le azzurre dell’olimpico sono in finale per l’oro Il quarto posto con conquista del pass per Tokyo 2020 ai Mondiali, le tre medaglie ai Giochi Europei e ora la finale per il bronzo di Coppa del Mondo. L’estate di Mauro Nespoli è un successo continuo, oggi a Berlino durante la quarta tappa di World Cup, ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Berlino 2019 : Italia in finale per il primo posto col terzetto femminile! Nespoli perde in semifinale ma vola a Mosca : Arrivano ottime notizie per l’Italia da Berlino, in occasione della terza giornata di gare della quarta tappa di Coppa del Mondo 2019 di Tiro con l’arco. Quest’oggi si sono disputate le eliminatorie dei tabelloni individuali e a squadre (escluso il Team Mixed) fino alle semifinali, mentre le finali andranno in scena tra sabato 6 e domenica 7 luglio. Il primo grande squillo di giornata arriva in mattinata con la bella cavalcata ...

Tiro con l’Arco – Coppa del Mondo : l’Italia brilla a Berlino - sei azzurri ai sedicesimi di finale nell’individuale : Buona giornata per gli arcieri azzurri alla quarta tappa di Coppa del Mondo di Berlino, in sei raggiungono i sedicesimi di finale nell’individuale La quarta tappa di World Cup sta per entrare nel vivo. Domani sono in programma tutti gli scontri diretti fino alle semifinali individuali e a squadre. l’Italia si presenterà sulla linea di Tiro oltre che con i terzetti con sei arcieri che hanno passato il turno nelle sfide di oggi, si ...