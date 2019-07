oasport

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Annuncio a sorpresa di poco fa da parte dell’: lasi terrà in Germania, alla Lanxess Arena di. Per la seconda volta questa città ospiterà unae della massima competizione europea: l’aveva già fatto nel 1982, con una formula diversa, un differente nome (Coppa dei Campioni), un’altra arena (la Sporthalle) e il successo dell’allora Squibb Cantù sul Maccabi Tel Aviv. La Lanxess Arena, già nota come Kölnarena, è stata inaugurata nel 1998 e, nel 2000, ha fatto registrare il maggior afflusso di sempre per una partita del campionato tedesco: 18.518 spettatori (erano di fronte Telekoms Bonn e Alba Berlino). Porta inoltre ricordi felici all’Italia: fu qui che, nel 2004, gli azzurri riuscirono a battere Team USA per 95-78. Sarà inoltre uno dei cinque luoghi deputati a ospitare gli Europei 2021: in particolare vi si terrà un ...

OA_Sport : Basket: a Colonia la Final Four di Eurolega nel 2020 - ansacalciosport : Eurobasket 2021, a Assago uno dei gironi. Forum milanese scelto insieme a Colonia-Berlino, Tbilisi e Praga | #ANSA - OA_Sport : Basket, Milano ospiterà un girone degli Europei 2021! Gli altri a Colonia, Praga e Tbilisi, fase finale a Berlino -