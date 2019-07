Bari | va da lei per un massaggio | invece la lega e la violenta Poi confessa | arrestato

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2019) È andato a casa di una massaggiatrice per sottoporsi a un trattamento pubblicizzato su internet, ma una volta entrato ha picchiato la donna e l’hata. È successo a Ostuni, in provincia di Brindisi. La vittima è una ragazza cinese, mentre il suo aguzzino si chiama Salvatore Intrepido, 62 anni, residente a Noci, nel Barese. L’uomo è statoe hato tutto agli inquirenti: è accusato di violenza sessuale e rapina. La violenza si è ripetuta due volte, il 21 agosto e il 13 settembre 2018: Intrepido è andato in casa della donna con il pretesto del, poi l’hato, l’ha picchiata eta. In entrambe le occasioni la vittima è stata anche rapinata, di 400 euro la prima volta e di 140 euro la seconda. La descrizione degli eventi è stata fatta dallo stesso Intrepido che ha raccontato come, durante quest’ultimo episodio, ha anche ...

