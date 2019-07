Vecchioni | «Studiate greco e latino | è un’arma»

vanityfair

(Di martedì 16 luglio 2019) La scuola, e gli esami, sono finiti. C’è chi non studierà più ile il, con sollievo, e chi insisterà. Chi ha gli esami a settembre e davanti un’estate di ripetizioni. E chi, come Roberto, il 18 luglio sarà al Museo dei Brettii e degli Enotri di Cosenza per la prima edizione del Festival dell’Antico (una tre giorni dal 19 al 19 luglio). Qui, accompagnato da Massimo Germini e Lucio Fabbri, potrà raccontare e cantare il suo ultimo album, L’infinito, che contiene il brano Vai, ragazzo, invito rivolto proprio ai più giovani a riscoprire l’attualità dell’«antico» da conoscere attraverso gli studi classici. Professor, sembra che lei faccia scelte anacronistiche: il suo album è uscito lo scorso ottobre e diventato Disco D’Oro con oltre 25 mila copie vendute in due mesi senza piattaforma streaming e download. Perché non lo ha pubblicato ...