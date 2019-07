Un’edizione speciale di Abbey Road dei Beatles per i 50 anni del disco

optimaitalia

(Di martedì 16 luglio 2019) Arriverà in commercio un'edizionedell'albumdeiper festeggiare i 50dal rilascio del progetto. Era il 26 settembre del 1969 quando l'album vedeva la luce nel Regno Unito per poi essere rilasciato l'1 ottobre 1969 anche in America.A 50dal rilascio dell'album deiarriverà in commercio un'edizioneda collezione sul quale al momento non si hanno dettagli ufficiali.Il box è in lavorazione e vige il massimo riserbo. Tuttavia sono trapelate alcune informazioni. L'edizionedideidovrebbe contenere 3 CD e un DVD. Il primodovrebbe includere il remix deloriginale, il secondo un'alternate version e il terzodovrebbe contenere rarità da collezione dei.La special edition didovrebbe inoltre essere accompagnata da un libro per il quale Paul MC Cartney dovrebbe aver ...

