Serie A | ecco il calendario

Calendario Serie A : soste e turni infrasettimanali - ecco tutte le date : Pochi minuti fa la Lega Serie A ha diramato un comunicato inerente le nuove date della prossima Serie A. Come previsto da Calendario, l’inizio sarà il 25 agosto. Quattro le soste totali, tre per gli impegni della Nazionale (8 settembre, 13 ottobre e 17 novembre) e una, nel weekend del 28 e 29 dicembre, per le festività natalizie e di fine anno. Il campionato, che avrà tre turni infrasettimanali (25 settembre, 30 ottobre e 22 aprile ...

Ecco quali saranno i nomi dei prossimi smartphone HONOR Serie X : In attesa di HONOR 9X e HONOR 9X Pro, l'azienda ha registrato i nomi dei prossimi smartphone della serie X, Ecco quali saranno. L'articolo Ecco quali saranno i nomi dei prossimi smartphone HONOR serie X proviene da TuttoAndroid.

Casting per un film di Checco Zalone e per una Serie TV da girarsi a Roma : Sono attualmente aperte le selezioni, a cura di Galaxia Casting, finalizzate alla ricerca di numerose comparse per la realizzazione di un importante film. Sono inoltre in corso i Casting, a cura di Cineworld Roma, per realizzare una serie televisiva da girare nella Capitale. Galaxia Casting I Casting a cura di Galaxia Casting per un importante film (Tolo Tolo, di e con Checco Zalone) sembravano terminati e invece proseguiranno anche la prossima ...

Ecco le nuove offerte a rate di TIM per le Serie Huawei P30 e Mate 20 : TIM ha aggiornato il proprio listino smartphone con nuovi prezzi per i modelli delle serie Huawei P30 e Mate 20 L'articolo Ecco le nuove offerte a rate di TIM per le serie Huawei P30 e Mate 20 proviene da TuttoAndroid.

Ufficiale il cast di Bridgerton - la prima Serie di Shonda Rhimes per Netflix : ecco i 12 attori e personaggi : Dopo la notizia della mitica Julie Andrews scritturata come voce narrante dello show, è stato annunciato l'intero cast della serie di Shonda Rhimes per Netflix, l'adattamento della saga letteraria dei Bridgerton di Julia Quinn. La serie omonima è ambientata e girata a Londra e debutterà nella piattaforma nel 2020, con otto episodi della durata di un'ora ciascuno. Creata e prodotta da Chris Van Dusen (già dietro il successo di Scandal) con ...

Fifa 19 Global Series Play Off Xbox : ecco i 16 qualificati al mondiale! : Si sono svolti ad Amburgo, in Germania, dal 5 al 7 agosto, i Play off Xbox delle Global Series di Fifa 19 che hanno determinato i nomi dei 16 pro Player che parteciperanno nel corso delle prossime settimane alla Fifa eWorld Cup, il vero e proprio mondiale di Fifa! I partecipanti erano 64, di cui […] L'articolo Fifa 19 Global Series Play Off Xbox: ecco i 16 qualificati al mondiale! proviene da I Migliori di Fifa.

Ecco la mappa che mostra dove sono state girate le vostre Serie tv preferite : ?? Sapevate che la casa di Frank e Claire Underwood si trova a Baltimora e non a Washington? O che se volete vedere dal vivo le location in cui è stata girata Stranger Things dovete volare a Jackson, in Georgia? E che i boschi che circondano la città montana di Twin Peaks, nello stato di Washington, sono invece quelli di Malibu, in California? Sì, anche se le location giocano un ruolo fondamentale nello sviluppo di una serie, anche da questo ...

Rita Serie tv : trama - cast e anticipazioni. Ecco quando esce : Rita serie tv: trama, cast e anticipazioni. Ecco quando esce Oltre allo spin-off di Penny Dreadful, la rete televisiva americana Showtime ha in serbo numerosi altri progetti, tra cui “Rita“. La serie tv sembra potenzialmente essere un buon successo; infatti il presidente di intrattenimento dell’emittente, Jana Winograde, ha dichiarato presso Enterteinment Weekly che Rita è un personaggio delizioso, pronta a far ridere e ...

The Walking Dead - chiude il comic book - ma la Serie tv resta (ecco perché) : Tutte le cose hanno una fine. Anche un comic book che sembrava non dovesse finire mai come The Walking Dead. Attenzione, stiamo parlando del fumetto, non della serie tv, la cui decima stagione è attualmente in produzione ed arriverà su Fox Italia in autunno, puntuale ormai da dieci anni a questa parte.Eppure, Robert Kirkman, creatore del comic book da cui è tratto lo show, ha deciso di mettere la parola fine al racconto su carta. E lo ha ...

Ecco perché la Serie di The Walking Dead non potrà finire come i fumetti : Tutto quello che diremo in questo articolo è da etichettare come spoiler per i fan di The Walking Dead e quindi non adatto per i deboli di cuore o per coloro che non vogliono sapere come andrà a finire la saga a fumetti da cui la serie ha preso vita. In questi giorni si lavora sul cast per mettere insieme i nuovi episodi della decima stagione ma, intanto, Robert Kirkman ha sconvolto tutti annunciando che quello uscito ieri è l'ultimo numero ...

Calciomercato Serie A : ecco le ultime notizie della massima Serie : Calciomercato serie A: ecco le ultime notizie della massima serie Il primo luglio scorso è iniziato ufficialmente il Calciomercato, ma molte squadre hanno giocato d’anticipo cominciando a sistemare la propria rosa con un discreto anticipo. Le big sono scatenate, alla ricerca di rinforzi costantemente e molto attive anche sul fronte cessioni. Andiamo dunque a vedere quali sono le ultime notizie più importanti provenienti dal mercato di ...

Ecco perché Geralt nella Serie Netflix di The Witcher porta una sola spada : Netflix ha condiviso le prime immagini ufficiali della serie The Witcher, lo show televisivo basato sui famosi romanzi che uscirà nel corso di quest'anno. Abbiamo avuto l'occasione di vedere tre dei personaggi principali con Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia. Cavill sembra essere più che adatto per Geralt, ma c'era qualcosa nelle immagini che ha attirato l'attenzione dei fan della serie: Geralt porta solo una spada.Come segnala ...

Fleabag 3 sì o no? Ecco perché alla magnifica Serie di Phoebe Waller-Bridge non serve una terza stagione : Con l'ingordigia tipica dei seriedipendenti, fin dall'uscita della seconda stagione abbiamo cominciato a chiederci se Fleabag 3 sarebbe potuta essere un'opzione. Le piccole grandi sofferenze e i disastri quotidiani dell'irresistibile trentenne interpretata da Phoebe Waller-Bridge hanno suscitato in noi un misto di solidarietà, tenerezza e identificazione e il suo futuro è diventato ben presto una questione cui interessarci morbosamente. Ad ...