Ragno violino | centro antiveleni subbissato di telefonate | ma non c' è allarme

Morso del Ragno violino : quali sono i sintomi e come riconoscerlo - ecco perché spaventa tanto : Il Centro antiveleni del Policlinico Gemelli di Roma ha ricevuto negli ultimi giorni “tante chiamate” sul ragno violino, “ma possiamo tranquillizzare la popolazione: il ragno violino non è un animale pericoloso o velenoso, e nella maggior parte dei casi il suo Morso provoca solo fenomeni locali di scarso significato clinico, come arrossamento, prurito e irritazione. Insomma, non c’è un ‘allarme ragno ...

Allarme Ragno violino - quarto caso in pochi giorni : punta una mamma 40enne di Pesaro : È arrivata la notizia del quarto caso di puntura in pochi giorni. L'ultimo, in ordine cronologico, è quello di una mamma di 40 anni di Pesaro, città in cui se ne sono registrati altri due, che si è rivolta al Resto del Carlino per raccontare la sua vicenda e mettere in guardia sulla difficoltà di diagnosi legate a questo tipo di patologia "tanto che volevano inviarmi anche all'ospedale di Cesena – ha specificato -. L'altra sera mi sono recata al ...

Morsa da un Ragno violino - 28enne finisce in pronto soccorso a Parma : Febbre alta e una profonda infiammazione: è quanto sofferto da una ragazza di 28 anni residente a Collecchio (Parma) per essere stata Morsa da un ragno violino, uno dei più velenosi in Italia, mentre stava prendendo il sole. A riportare l’episodio è la Gazzetta di Parma.Inizialmente la ragazza non aveva fatto caso alla puntura ma una volta rientrata a casa si è accorta del forte arrossamento nella zona del morso ...

Morsa dal Ragno violino mentre prende il sole : 28enne finisce in ospedale : Stava prendendo il sole quando è stata Morsa da un ragno violino, uno degli esemplari più velenosi presenti in Italia. La ragazza si è accorta di essere stata Morsa solo una volta tornata a casa quando, dopo aver notato l’arrossamento della zona, ha cominciato ad avere febbre alta. A riportare la notizia è la Gazzetta di Parma. La 28enne, residente a Collecchio (Parma) è andata al pronto soccorso 12 ore dopo: lì, i medici hanno asportato ...

Febbre alta e forte infiammazione : ragazza morsa da Ragno violino - uno dei più velenosi in Italia : Una ragazza residente a Collecchio (Parma) è stata morsa da un ragno violino, uno dei più velenosi in Italia, mentre stava prendendo il sole: la 28enne ha accusato Febbre alta e una profonda infiammazione, secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Parma. Inizialmente la giovane non aveva fatto caso alla puntura ma una volta rientrata a casa si è accorta del forte arrossamento nella zona del morso e della Febbre alta. Dodici ore dopo si è recata ...