Napoli | De Laurentiis show sul calciomercato | “James Rodriguez è bravo ma magari investo

Napoli - De Laurentiis perde la pazienza : “James Rodriguez? Se non me lo danno in prestito - cambio obiettivo” : Il presidente del Napoli è tornato a parlare della trattativa con il Real per James, paventando la possibilità di cambiare obiettivo Aurelio De Laurentiis sta cominciando a perdere la pazienza con il Real Madrid per quanto riguarda James Rodriguez, l’accordo con i blancos non arriva e il numero uno del Napoli potrebbe cambiare obiettivo. AFP/LaPresse Lo ha ribadito proprio il presidente azzurro nella giornata di oggi: “James è ...

James Rodriguez al Napoli - De Laurentiis : “Perchè a noi non in prestito? Pepè? Può essere” : Il presidente del Napoli fa il punto sulle trattative del Napoli in attacco: “Nessuno direbbe no a James Rodriguez in prestito”.“powered by Goal”Dopo l’acquisto di Manolas in difesa, il calciomercato del Napoli ha rallentato sensibilmente nelle ultime settimane. Anche il colpo James Rodriguez, che sembrava ad un passo dall’ufficialità, potrebbe saltare in favore dell’Atletico Madrid. Ma non per questo De ...

De Laurentiis : «Non ho bisogno degli occasionali per riempire lo stadio. Il Napoli o lo si ama o no» : Campagna abbonamenti «Campagna abbonamenti a prezzi bassi? È stata una mia decisione. Mi sono sempre chiesto: perché solo gli juventini devono fare 35 mila abbonamenti e noi sempre 6mila? Allora ho detto cambiano tutto, diamo la possibilità di poter prestare l’abbonamento per cinque volte, abbassiamo i prezzi e vediamo cosa riusciamo a fare. Il grande nome per riempire lo stadio? Non ho bisogno di riempire lo stadio, Il Napoli o lo si ama ...

De Laurentiis : «James? Perché al Bayern in prestito e al Napoli per 42 milioni?» : Dichiarazioni di De Laurentiis nell’intervista concessa a TvLuna “James può essere l’opera d’arte del Napoli? Non c’è dubbio che sia un bravissimo calciatore, ma se ti vai a studiare tutto quello che ha fatto, è qualcuno che non hai realizzato. Nel nostro passato, quando portai Cavani al Napoli, mi dissero che era una seconda punta, lo abbiamo messo come prima punta ed ha fatto più di 30 gol, poi ha fatto la storia ...

James Rodriguez al Napoli - Real Madrid indispettito da De Laurentiis : l’Atletico spera : La trattativa per James Rodriguez al Napoli può subire una frenata: le parole di De Laurentiis non sono piaciute al Real Madrid. L’Atletico spera.“powered by Goal”L’sms di auguri spedito da Ancelotti a James Rodriguez venerdì potrebbe non sortire gli effetti sperati. Soprattutto perché la trattativa per portare il colombiano a Napoli starebbe incontrando alcune difficoltà.Secondo quanto riporta ‘As’, ...

Napoli - De Laurentiis allo scoperto su James Rodriguez : “pronti ad un sacrificio” - bordate ad Insigne : “Con James siamo tutti disposti a fare sacrifici ma chiediamo anche al Real Madrid di farne altri. I ‘blancos’ devono considerare che piuttosto che avere in casa uno scontento, è meglio mandarlo a giocare. Magari in prestito”. Sono le dichiarazioni del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che ha deciso di sbilanciarsi così sul futuro del colombiano. “Ho letto tante baggianate –aggiunge De ...

Napoli - De Laurentiis su James Rodriguez : “Non serve che parli con Perez” : Il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, torna sull’affare James Rodriguez: “Per il Real è meglio mandarlo a giocare. Se son rose fioriranno”.“powered by Goal”Il Napoli continua a lavorare al colpo James Rodriguez, ma aspetta segnali positivi da Madrid. Della trattativa ha parlato in esclusiva ai microfoni di ‘Sky Sport’ il presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis, che ha smentito di aver avuto un ...

Napoli - pretese alte di De Laurentiis : difficile cedere gente come Hysaj - Rog e Inglese : È partito a mille all'ora il mercato in entrata del Napoli di Aurelio De Laurentiis. Dopo l'acquisto del giovane Di Lorenzo dall'Empoli e di Kostas Manolas dalla Roma, infatti, la società partenopea è intenzionata a continuare a rinforzare la rosa a disposizione di mister Carlo Ancelotti. Per farlo, tuttavia, è necessario costruire un tesoretto che per forza di cose dovrà sorgere dalle cessioni di alcuni giocatori. Ed è proprio qui che sorgono i ...

Napoli - De Laurentiis : 'James? Non abbiamo fretta - Icardi? Non verrà' : Non si fa altro che parlare di calciomercato in queste giornate estive, perché tutti i club del campionato italiano sono a lavoro per rinforzare le proprie rose. Il Napoli, tra le società più attive in queste prime settimane di trattative, intende regalare al suo tecnico, Carlo Ancelotti, alcuni innesti di valore. I nomi che circolano sono altisonanti: da James Rodriguez a Mauro Icardi, da Rodrigo ad altri giocatori di talento che potrebbero ...

Per i papponisti De Laurentiis deve pagare di più gli acquisti e liberare gratis i calciatori del Napoli : Ogni anno la solita storia, dicono i papponisti. E hanno ragione loro. Come l’anno scorso c’era chi voleva liberare gratis il buon Hamsik, quest’anno c’è chi storce il naso dinanzi alle valutazioni che il presidente del Napoli fa dei propri giocatori. “Inglese a 30? Ma è pazzo”. Al contempo, ci si lamenta che il pretenzioso Presidente non vada a Madrid da Perez dicendo “Tu devi vendere James. Lui se ne ...

Napoli - De Laurentiis vuole un calcio in stile basket : “Pause ogni 10' e cambi illimitati” : Aurelio De Laurentiis lancia la sua idea rivoluzionaria: “Sarebbe bello che nelle partite ci fossero pause ogni 10′ e cambi illimitati”.“powered by Goal”Non solo calciomercato: nel suo lungo intervento ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss’, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha lanciato anche la sua idea rivoluzionaria sul format delle partite, che vorrebbe più simili alle gare di basket.“Forse è il ...

Calciomercato Napoli – De Laurentiis show : “Icardi? Mi è bastato incontrare Wanda una volta. Su James Rodriguez dico…” : De Laurentiis fa il punto sul Calciomercato del Napoli: no ad Icardi e Wanda Nara, sì a James Rodriguez per sognare lo scudetto Intervistato ai microfoni di Radio Kiss Kiss, il presidente Aurelio De Laurentiis ha fatto il punto della situazione in merito al Calciomercato del Napoli. Tanti nomi gravitano intorno agli azzurri che, dal canto loro, sembrano intenzionati a ridurre il gap con la Juventus. Spada/LaPresse De Laurentiis ha bocciato ...

Icardi al Napoli - De Laurentiis : “Non ho intenzione di incontrare Wanda Nara” : De Laurentiis affronta i temi di mercato del Napoli: “Icardi non è una necessità. James? Richieste ingiuste del Real Madrid”.“powered by Goal”Aurelio De Laurentiis diventa protagonista nel ritiro di Dimaro del Napoli, dove i giocatori hanno iniziato ad allenarsi agli ordini di Carlo Ancelotti. Il presidente del club partenopeo, da pochi giorni al seguito della squadra in Trentino, è tornato a parlare nuovamente dei temi di ...