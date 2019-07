Fisica | nuova misura del bosone di Higgs

meteoweb.eu

(Di martedì 16 luglio 2019)deldi: è la più precisa finora. I nuovi risultati si devono agli esperimenti Atlas e Cms, che sono anche riusciti ad osservare fenomeni estremamente rari, rilevandoli tra 10mila miliardi di miliardi di collisioni avvenute tra il 2015 e il 2018. Le misure hanno confermato la validità del Modello Standard, la teoria di riferimento delladelle particelle, e sono state presentate alla conferenza sulladelle Alte Energie della Società Europea di, in Belgio. Ildi, teorizzato nel 1964 e rilevato per la prima volta nel 2012, è la particella associata al campo di, che secondo la teoria permea l’universo conferendo la massa a tutte le particelle elementari. La forza delle interazioni tra ile le altre particelle dipende dalla massa di queste ultime: più sono massicce, più forte sarà l’interazione e più semplice ...

