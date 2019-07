Due cani azzannano un agnello | impiccati per vendetta

Uccisi per vendetta - avevano azzannato un agnello! Sardegna - Due cani trovati impiccati : Due cani meticci, a prevalenza pastore tedesco, sono stati trovati impiccati con una corda di nylon alla rete di recinzione in un terreno nelle campagne di Budoni, sulla costa. A trovare i due cani morti – si tratta di due femmine di un anno – è stato il proprietario dell'appezzamento che si era recato sul posto per accudire i suoi animali e lì ha compiuto la macabra scoperta. Subito, trovandosi di fronte uno scenario raccapricciante, l'uomo ha ...

Nordafricani pretendono denaro e perseguitano per mesi Due donne : Federico Garau Un parente delle vittime aveva promesso agli stranieri delle patenti di guida, ma queste erano risultate essere false. Esigendo di riavere indietro il denaro, un egiziano ed un marocchino hanno preso di mira le due donne, decisi ad ottenere da loro quanto preteso È finito l'incubo di due donne piacentine, costrette a subire per mesi le continue minacce e richieste di denaro da parte di due Nordafricani. Questi ...

Visto che avevano tempo ne approfittano! Due gay nordafricani la cella matrimoniale : Il fatto nel carcere Due Palazzi di Padova, dove la coppia tunisina viene soventemente sorpresa in intimità dagli agenti della penitenziaria. La cella matrimoniale della prigione è stata assegnata a una coppia tunisina omosessuale. La vicenda nell'inespugnabile carcere Due Palazzi di Padova. I due gay nordafricani hanno fatto outing e hanno anche dichiarato l'intento di voler convolare a nozze. Ma per loro la vita dietro le sbarre non è ...

Napoli - Due detenuti nordafricani evasi dal carcere minorile di Nisida : Due minorenni nordafricani sono evasi dal carcere minorile di Nisida a Napoli. Lo rende noto il sindacato autonomo polizia penitenziaria. Sulle modalità dell'evasione è stata...

Cattolica : si tuffa nel fiume per salvare i suoi Due cani ma muore annegato : Quando ha visto i suoi due cani cadere nel fiume non ci ha pensato neanche un istante di più a tuffarsi in acqua, ma la corrente l'ha inghiottito ed è morto annegato. E' accaduto nel pomeriggio di ieri tra Cattolica e Misano e a perdere la vita è stato il 78enne Albano Del Monte, residente a Pesaro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, la Polizia municipale e i mezzi del 118, ma per l'anziano a quel punto non c’era ...

Venezia : mamma e due bimbe di 8 anni attaccate da Due cani - una piccola azzannata al volto : Doveva essere un tranquillo dopo cena da trascorrere nei vialetti vicino casa a bordo delle loro bici ma la pedalata insieme alla mamma di una di loro si è trasformata in un incubo per due bambine di 8 anni residenti a Cavarzere, nella città metropolitana di Venezia. Le due amichette, insieme alla donna, sono state aggredite da due cani di grossa taglia che sono spuntati fuori improvvisamente e le hanno ferite gravemente a morsi. Una delle ...

Roma - autista Atac tenta di investire un pedone e Due cani : il video choc : L'autobus accelera e tenta di investire un uomo. La scena choc è stata ripresa ad un balcone vicino al capolinea degli autobus di via Reduzzi a Roma. Chi filma non riesce a credere ai...