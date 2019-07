Disney assume l' ex PlayStation John Drake | gestirà la divisione dedicata alla licenze nei

eurogamer

(Di martedì 16 luglio 2019), che in precedenza è stato Head of Portfolio Strategy and Content di, è ufficialmente entrato a far parte di. Entrerà a far parte del team in qualità di Vice President of Business Development and Licensing for Games. Mentre dovremo vedere cosa significa questo per i piani dinel campo dei giochi, sembra che il colosso stia pianificando una spinta più grande nel settore.avrà il compito di trovare publisher e sviluppatori per concedere in licenza le varie di IP della società. Naturalmente,è molto più che la sua classica scuderia di film d'animazione, comprende anche Pixar, Marvel e Lucasfilm (e LucasArts). A partire dal 2019, la società possiede anche la 21st Century Fox.Questo modello è già simile a come opera attualmente la. Le proprietà di Star Wars e Marvel sono concesse in licenza a società terze. È così che ...

FPSREPORTER : Disney assume ex PlayStation per gestire licenze di Marvel, Star Wars nei videogiochi -