Decreto salvaprecari pronto per il varo in Cdm

(Di martedì 16 luglio 2019) Annunciato dal ministro Bussetti al Question Time, ilSalva precari per istituire i corsi Pas e la nuova fase transitoria rivolta ai docenti precari con 36 mesi di servizio è. L’intesa raggiunta con i sindacati lo scorso 24 Aprile ha prodotto il risultato tanto atteso dagli oltre 20.000 docenti non abilitati ancora presenti nella terza fascia. Rimane solamente da fissare la data per la discussione e l’approvazione in Consiglio dei Ministri. La struttura Illegge con il quale verrà dato corso all’accordo raggiunto con i sindacati è composto da 9 articoli. Nel provvedimento d’urgenza sara disposto un Pas su più anni fino a esaurimento di tutti i richiedenti. Ogni Ateneo potrà decidere autonomamente di indirlo su più cicli in base al numero dei richiedenti. Oltre ai docenti della terza fascia vi potranno fare accesso i dottori di ricerca ed ...

