Clima | il mare Adriatico si riscalda rapidamente | +1 | 3°C nell’ultimo secolo | sempre più

meteoweb.eu

(Di martedì 16 luglio 2019) La temperatura marina superficiale del nordè in aumento crescente. Ad attestarlo, un lavoro dell’Istituto di scienze marine del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ismar), con sede in Area Science Park, condotto attraverso una serie di osservazioni effettuate nel porto di Trieste, e pubblicato di recente sulla rivista scientifica internazionale Earth System Science Data. Le misurazioni abbracciano un intervallo di tempo di 117 anni e costituiscono una tra le più lunghe serie temporali esistenti relative alla temperatura del Mediterraneo. “Avere serie temporali lunghe e per quanto possibile omogenee è fondamentale per comprendere se e come l’evoluzione recente delpossa aver influito sui parametri fisici del, in questo caso sulla temperatura”, spiega Renato R. Colucci del Cnr-Ismar, coautore della ricerca “il problema è che, rispetto alle ...

JackZanarelli : RT @lucianasavarese: POTERE ALLE DONNE! ?? Stato di diritto, stato sociale, sostenibilità, patto per il clima, riforma del Sistema di Dubli… - paolacella : RT @lucianasavarese: POTERE ALLE DONNE! ?? Stato di diritto, stato sociale, sostenibilità, patto per il clima, riforma del Sistema di Dubli… - ManuelaBellipan : RT @lucianasavarese: POTERE ALLE DONNE! ?? Stato di diritto, stato sociale, sostenibilità, patto per il clima, riforma del Sistema di Dubli… -