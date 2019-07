Borderlands 3 | Gearbox conferma che il crossplay non sarà disponibile al lancio

eurogamer

(Di martedì 16 luglio 2019)ha in programma per oggi una diretta dedicata a3, durante la quale dovrebbero essere svelate alcune novità per l'atteso gioco.Lo sviluppatore ha recentemente annunciato l'evento Celebration of Togetherness per3. Questo incontro onlinetrasmesso in diretta oggi alle ore 16, quindi tra pochissimo.Lo sviluppatore non ha dato alcun suggerimento su cosa verrà mostrato, ma il nome dell'evento ha indotto molte persone a pensare cheannuncerà il supporto per ilin3. Leggi altro...

