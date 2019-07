Boca Juniors | Benedetto vuole l’Europa | “Accordo con l’Olympique Marsiglia”

Nandez al Cagliari - Salvio è la chiave : accordo fra Boca Juniors e Benfica : Il Boca Juniors ha praticamente definito l’affare Salvio con il Benfica: il suo arrivo potrebbe sbloccare la cessione di Nahitan Nandez al Cagliari.“powered by Goal”In attesa di capire come finirà l’incontro in programma a Madrid fra il presidente del Cagliari Tommaso Giulini e il numero uno del Boca Juniors Daniel Angelici per discutere di Nahitan Nandez, proprio dal calciomercato arrivano segnali positivi per il club isolano sul ...

Jan Hurtado - il giovane attaccante ha scelto il Boca Juniors : Alla fine Jan Hurtado ha scelto di rimanere in Argentina e vestirà la maglia azul y oro. Il Boca sarà il suo prossimo club e grazie al volere del giocatore è riuscito a bruciare una concorrenza piuttosto agguerrita.Calciomercato estero, Sudamerica, Jan Hurtado, Boca Juniors / La notizia del passaggio del centravanti venezuelano al club di Buenos Aires era nell’aria da giorni ma solo stamani se ne è avuta l’ufficialità; attraverso ...

Boca Juniors - il presidente Angelici chiama De Rossi : “le nostre porte sono aperte per giocatori come lui” : Il numero uno del club argentino ha sottolineato come Daniele De Rossi sarebbe il benvenuto al Boca Chiusa la propria parentesi con la maglia della Roma, Daniele De Rossi valuta attentamente il proprio futuro, valutando le offerte finora giunte al suo agente da altre società. Fabio Rossi/AS Roma/LaPresse Niente Serie A ovviamente, l’attenzione del centrocampista italiano è puntata all’estero, in particolare in Sudamerica, dove ...

Calciomercato Napoli - si prova il colpo Almendra dal Boca Juniors : se salta - pronte due alternative low cost : Il Napoli stregato da Augustin Almendra del Boca Juniors: c’è il sì del giocatore, resta da convincere il club. Se l’operazione dovesse saltare sono pronte due alternative low cost Il Mondiale Under 20 che inizierà fra pochi giorni in Polonia, avrà diversi osservati speciali, giovani stelle pronte a diventare i campioni del futuro. Comprarli adesso potrebbe rivelarsi un investimento in grado di dare i propri frutti. Il Napoli si sta ...

De Rossi al Boca Juniors? Il segretario generale apre ad un possibile accordo! : “De Rossi? Sono discorsi che stanno iniziando. Daniele è amico di Burdisso (ds del Boca) e questo può aiutare per un suo possibile arrivo. Nicolas sta lavorando su questo e sicuramente a fine campionato cominceremo a parlare”. Sono le importanti dichiarazioni del segretario generale del club argentino, Christian Gribaudo, ai microfoni di ‘MundoBocaRadio’ che apre ad un arrivo del capitano giallorosso al Boca ...

Boca Juniors su De Rossi : Burdisso svela il “contatto” : Boca Juniors sulle tracce di Daniele De Rossi dopo l’addio doloroso alla sua Roma voluto dalla proprietà del club giallorosso “De Rossi? Sono discorsi che stanno iniziando. Daniele è amico di Burdisso (ds del Boca) e questo può aiutare per un suo possibile arrivo. Nicolas sta lavorando su questo e sicuramente a fine campionato cominceremo a parlare“. Apre a un arrivo del capitano giallorosso al Boca Juniors il segretario ...