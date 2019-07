calcioweb.eu

(Di lunedì 15 luglio 2019) Palermo, 15 lug. (AdnKronos) – La Sicilia diventerà, dal 20 luglio al 20 ottobre, la sede espositiva diin argento, corallo e filato d’oro realizzati, tra il 1650 e il 1772, nei laboratori artistici dell’Isola da maestranze trapanesi e messinesi. La, organizzata dalla Regione Siciliana, verrà ospitata nel Castello Ursino die inaugurata dal governatore Nello Musumeci. Il ‘paliotto”, protagonista dell’esposizione, per la sua collocazione all’interno dello spazio scenografico della chiesa, trova nella lunga storia degli arredi sacri molteplici versioni interpretative di tecniche artistiche, materiali e soluzioni decorative e si distingue per le precise soluzioni determinate dallo schema compositivo e dal materiale impiegato. Tra gli esemplari più suggestivi vi sono quelli interamente realizzati in ...

TV7Benevento : Ventisette capolavori in mostra a Catania... - News24Italy : #Sicilia: ventisette capolavori in mostra a Catania - StraNotizie : Sicilia: ventisette capolavori in mostra a Catania -