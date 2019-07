Strage di Via D’Amelio | per non dimenticare | il 27esimo anniversario

scuolainforma

(Di lunedì 15 luglio 2019) Ricorre quest’anno ildi una delle più tristi pagine della storia delle Repubblica italiana: ladi Via D’Amelio. Il terribile attentato avvenne a Palermo il 19 luglio 1992. Oltre ad essere un magistrato esemplare, il giudice Paolo Borsellino, vittima di tale, è stata un’icona della legalità.di Via D’Amelio: l’eredità morale di Borsellino Paolo Borsellino affermava che solo tramite una rivoluzione culturale si sarebbe stati in grado di distruggere il male mafioso. Non a caso, prima della sua morte, Borsellino passò alla scuola il testimone per la lotta alla mafia. Scriveva, infatti, di essere ottimista nel vedere come “verso di essa i giovani, siciliani e no, hanno oggi un’attenzione ben diversa da quella di colpevole indifferenza che io mantenni fino a 40 anni”. Paolo Borsellino aveva profetizzato ...

