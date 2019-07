Numerosi controlli a Tor Bella Monaca | 10 arresti e 300 grammi cocaina sequestrati

romadailynews

(Di lunedì 15 luglio 2019) Roma – I Carabinieri della Compagnia di Frascati hanno effettuato un vasto servizio di controllo straordinario del territorio che ha interessato, in particolare, la zona di Tor, ma che e’ stato esteso anche ad altre zone del territorio di competenza, a seguito del quale 7 persone sono state arrestate. In tre episodi distinti sono finite in manette 3 persone, tra cui due donne romane di 35 e 48 anni e un cittadino nato in Spagna ma residente a Roma, di 41 anni. La 35enne, gia’ nota ai militari, nullafacente, sottoposta alla misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria, e’ stata ‘pizzicata’ aggirarsi con fare sospetto in una nota piazza di spaccio di via dell’Archeologia, con 20 dosi die 100 euro in tasca, provento della pregressa attivita’ di spaccio. La 48enne, nullafacente e con precedenti ...

