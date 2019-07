Lega-Russia | per Gianluca Savoni invito a comparire in Procura a Milano

Lega-Russia - Candoni (Confindustria Russia) : “Sconsigliai a Salvini di andare al Metropol. Penso che ci siano altri audio” : “Sconsigliai a Salvini di partecipare” all’incontro del Metropol: “Sapevo che aveva un appuntamento importante, doveva chiudere la campagna elettorale a Trento“. Al Corriere della Sera parla Fabrizio Candoni, manager e fondatore di Confindustria Russia insieme all’attuale Ernesto Ferlenghi, quest’ultimo tutt’ora vicepresidente esecutivo di Eni per Russia&Central Asia Market Development e fra i ...

Caso Russia-Lega - Salvini sceglie il silenzio : “Non devo spiegare niente” : Nel giorno in cui Gianluca Savoini sarà sentito dai pm di Milano in merito all'incontro segreto a cui ha partecipato il 18 ottobre dello scorso anno a Mosca, il Ministro dell'Interno Matteo Salvini sembra aver ufficialmente sposato la politica del silenzio, piuttosto insolito per uno loquace come lui, sempre pronto a dedicare intere ore di dirette per qualsiasi cosa lo riguardi.Eppure, ne danno conto questa mattina il Corriere della Sera e ...

Russia-Lega - Conte : "Fiducia in Salvini - ma serve trasparenza" : Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è tornato a parlare dei legami tra la Russia e la Lega, e dei presunti finanziamenti accordati durante un incontro a Mosca il 18 ottobre dello scorso anno, dopo la nota con cui Palazzo Chigi aveva precisato che l'invito a Gianluca Savoini per la cena in onore di Putin che si è tenuta a Villa Madama lo scorso 4 luglio era arrivato proprio dalla Lega.Ieri sera, in occasione della sua partecipazione ...

Russiagate Lega - parla Limonov : 'Fake news - Buzzfeed non è credibile' : Negli ultimi giorni si sta parlando molto dello scandalo dei presunti fondi russi destinati alla Lega Nord. Tale presunto scandalo è nato a seguito di un articolo della testata statunitense Buzzfeed news, che ha reso noto l'audio segreto di una discussione tenutasi presso l'Hotel Metropol di Mosca. Il protagonista della vicenda è l'ex portavoce di Salvini e presidente dell'associazione Lombardia-Russia Gianluca Savoini, da sempre vicino alle ...

Sondaggi politici Ipsos : caso Lega-Russia - per italiani vicenda grave : Sondaggi politici Ipsos: caso Lega-Russia, per italiani vicenda grave Una vicenda grave. Così il 58% degli italiani, in un Sondaggio Ipsos per il Corriere della Sera, definisce il caso Lega-Russia, esploso pochi giorni fa, che vede coinvolto un collaboratore di Matteo Salvini. I fatti fanno riferimento ad un audio pubblicato settimana scorsa dal sito americano, BuzzFeed, in cui viene riportato il sospetto di finanziamenti segreti da parte di ...

Lega-Russia - Palazzo Chigi precisa : "Savoini invitato dal consigliere di Salvini" | Gentiloni : "Ministro smentito" : Palazzo Chigi interviene con una nota ufficiale sul caso Gianluca Savoini, esponente leghista indagato per corruzione internazionale per la vicenda dei presunti finanziamenti illeciti russi al Carroccio."L'invito del sig. Savoini al Forum" Italia-Russia "è stato sollecitato dal sig. Claudio D'Amico, consigliere per le attività strategiche di rilievo internazionale del vicepresidente Salvini, il quale, tramite l'ufficio di ...

Fondi russi alla Lega - Claudio D’Amico è l’altra ombra di Salvini in Russia : almeno 5 viaggi insieme a Mosca (e con Savoini) : Palazzo Chigi tira in ballo Claudio D’Amico. E’ stato il “consigliere per le attività strategiche di rilievo internazionale” di Matteo Salvini, spiega una nota della presidenza del Consiglio, a “sollecitare” l’invito di Gianluca Savoini al Forum di dialogo italo-russo e alla cena organizzata il 4 luglio a Villa Madama in onore di Vladimir Putin. Grande sostenitore della legittimità dell’occupazione ...

Caso Lega-Russia - spunta la mail del consigliere di Salvini che invita Savoini alla cena a Roma per Putin : Il messaggio, inviato il 1° luglio, reca la firma digitale di D'Amico, consigliere del vicepremier leghista, che dice: "Non l'ho invitato io"

“Savoini è un soldato della Lega che ha la stima della Russia” : neanche Borghezio crede a Salvini : Mario Borghezio difende Gianluca Savoini senza se e senza ma: “È una persona onesta con la schiena dritta, che si era guadagnato la stima dei russi”. E sul perché Matteo Salvini lo abbia scaricato non trova una spiegazione, ma si limita a dire: “È comprensibile una certa prudenza da parte di chi ha responsabilità di governo”.Continua a leggere

Migranti - caso Spadafora e rapporti tra Lega e Russia : i temi più discussi su Twitter : La vicenda della barca da diporto Alex&Co è il tema che ha generato il maggior volume di interazioni tra tutti i temi passati in rassegna con 47.230 tweet, oltre 140 mila condivisioni e un tasso di engagement altissimo (al 3%), nella settimana tra il 5 e l'11 luglio, secondo l'analisi svolta da KpI6 per Agi. Una flusso di conversazioni costante e distribuito per l'intero periodo monitorato, da parte dell'audience, con una sentiment ...

Fondi alla Lega - il ‘Russiagate all’italiana’ è solo all’inizio : Diceva Oscar Wilde: “Le spie ai nostri giorni non servono più. Il loro lavoro lo fanno i giornali”. Nella contemporaneità più all’avanguardia anche i giornali arrivano in secondo piano perché, il lavoro delle spie, è oramai affidato ai siti web, una realtà magmatica e impalpabile. E’ accaduto per tanti altri scandali di portata mondiale e accade, anche oggi, per il “Russiagate” che coinvolge la Lega e l’Italia. ...

SONDAGGI/ Così il "Russiagate" ferma la corsa della Lega : SONDAGGI, prima flessione per la Lega di Salvini, che può risalire la china con la flat tax, una misura utile al ceto medio. M5s fermo al 17%