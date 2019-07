ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2019) Erano reduci di guerra, studenti in cerca di emozioni, futuristi in libera uscita, irredentisti sinceri e avventurieri vari. Gli Arditi gridavano “Me ne frego”, e la loro canzone di marcia, “Giovinezza”, sarebbe a breve diventata l’inno ufficiale del fascismo. Il Vate li esortava a colpi di “A noi” ed “Eia! Eia! Eia! Alala”. Anche queste, di lì a poco, sarebbero assurte a parole d’ordine di una dittatura. Il 12 settembre del 1919, guidati da Gabriele D’Annunzio, oltre duemila ribelli entrarono nella città di, oggi croata, annettendola all’Italia. Questo governo sarebbe durato quindici mesi, spiazzando i contemporanei per certi esperimenti socio-politici così come per la promiscuità sessuale, i look variopinti e l’alcol e la cocaina che scorrevano a fiumi. Cent’anni esatti dopo, fa discutere la decisione delladil’“Impresa di” con un evento che ...

Cascavel47 : Fiume, la Regione Abruzzo stanzia 150mila euro per celebrare il centenario dell’occupazione di D’Annunzio… - TutteLeNotizie : Fiume, la Regione Abruzzo stanzia 150mila euro per celebrare il centenario dell’occupazione… - fattoquotidiano : Fiume, la Regione Abruzzo stanzia 150mila euro per celebrare il centenario dell’occupazione di D’Annunzio -