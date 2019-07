Dramma nel Napoletano | papà uccide la figlia di 16 mesi e si lancia dal balcone

Dramma nel Mediterraneo : recuperati i corpi di 72 migranti dispersi al largo della Tunisia : Sono le vittime del naufragio del barcone carico di migranti avvenuto all'inizio di luglio al largo della Tunisia. L'imbarcazione era partita il primo luglio dalle coste libiche di Zwara con 86 persone a bordo in direzione dell'Italia ma solo tre sono riusciti a salvarsi raccontando l'orrore vissuto.Continua a leggere

Dramma sul Monte Breithorn! Salva l’amico dalla caduta ma sprofonda nel crepaccio e muore : "È caduto nel crepaccio per Salvarmi. Io stavo per sprofondare e lui mi ha sostenuto ma così facendo ha fatto crollare il ponte di neve ed è precipitato nel vuoto", è la terribile ricostruzione degli ultimi Drammatici istanti di vita di Maciej Jacek Szopa, l'alpinista polacco di 42 anni morto nelle scorse ore sul Breithorn centrale, nel gruppo del Monte Rosa a 3.900 metri di quota al confine tra Valle d'Aosta e PieMonte, dopo essere caduto in un ...

India - Drammatica siccità nel Chennai : arriva il primo treno cisterna con 50 vagoni carichi di 2 - 5 milioni di litri d’acqua [FOTO] : Un primo treno cisterna con 50 vagoni carichi di 2,5 milioni di litri d’acqua è arrivato a Chennai (ex Madras), capitale dello stato Indiano del Tamil Nadu, in preda da mesi ad una grave crisi idrica. I bacini che riforniscono Chennai si sono in gran parte prosciugati e la fornitura d’acqua è stata ridotta del 40%, costringendo le autorità a chiudere molte scuole e diverse imprese a chiedere agli impiegati di lavorare a casa. Negli ...

Aereo di linea Airbus 320 Istanbul-Catania con 100 passeggeri precipita in mare nello Jonio : scenario Drammatico a Reggio Calabria per l’esercitazione “Airsubsarex 2019” : Lo scorso 9 luglio il tratto di mare antistante il Comune di Brancaleone, sulla costa jonica della provincia di Reggio Calabria, è stato interessato da una complessa esercitazione di soccorso ad un Aereo incidentato in mare, denominata “Airsubsarex 2019”, dove è stata ipotizzata la situazione di un ammaraggio d’emergenza di un Aereo di linea Airbus 320, proveniente da Istanbul e diretto per Catania, con 100 persone a bordo. Contestualmente, al ...

Ho un cancro! Dramma nella famiglia Nainggolan : Non è un momento fortunato per la famiglia Nainggolan. Claudia Nainggolan moglie di Radja e mamma delle sue due figlie: Aysha, 7 anni e Mailey di 3. A darne notizia su Instagram, con un lungo post, è Claudia stessa. Ecco le sue parole: “È da 1 mese che mi sveglio la mattina sperando si tratti solo di un incubo. È da 1 mese che mi sveglio la mattina e realizzo di vivere dentro ad un incubo. Ho sperato che questa giornata arrivasse il più tardi ...

Dramma a Verona - bimbo di 3 anni cade nella piscina dell’asilo : è grave : Incidente nella piscina allestita in un asilo nido estivo a Vigasio, in provincia di Verona: un bambino di 3 anni, per cause che sono ancora in via di accertamento, è finito nella vasca. Un elisoccorso del 118 lo sta trasferendo al pronto soccorso in codice rosso: le sue condizioni sono gravi. Indagano i carabinieri.Continua a leggere

Raccontare un meloDramma nel mondo dei film di Bergman con il nitore di Toy Story : Citare un film in un altro film è diventato un gesto di routine almeno dagli anni ’80, quando le teorie del postmoderno ne hanno ufficializzato la pratica. Ma cosa succede quando è un romanzo che fa largo uso di scene di film del passato esplicitamente nominati?L’ultimo libro di Chiara Francini, dal titolo “Un anno felice” (edito da Rizzoli), contiene citazioni di una moltitudine di titoli cinematografici. ...

Dramma estate : 15 bimbi morti nelle auto bollenti in USA : Sono già 15 nell’estate 2019 i bambini americani morti in auto bollenti. Un dato che colpisce, anche perché la stagione calda è appena iniziata. I piccoli, riferisce ‘Usa Today’, sono morti in seguito a un colpo di calore, dopo essere stati chiusi in veicoli al cui interno le temperature erano molto elevate. L’ultimo caso si è registrato pochi giorni fa in Tennessee, a Morristown: vittima un bimbo di 3 anni trovato in un ...

"Entro luglio sapremo se avremo i nuovi presidi. O da settembre la situazione nelle scuole sarà Drammatica" : Roberta Fanfarillo, responsabile dei dirigenti scolastici, i presidi, per la Flc Cgil, è sospesa tra l’ottimismo e il dramma, dopo la sentenza del Tar di ieri che ha di fatto e di diritto fermato il concorso per presidi, chiedendo la ripetizione delle prove, di tutte le prove, scritto e orale, per tutti. “Entro brevissimo tempo sapremo - sostiene Fanfarillo - Direi entro questo mese il Consiglio di Stato, su ricorso del Miur, ...

Dramma a Bologna - bimba di 7 anni muore annegata nel fiume Reno durante campus estivo : Una bimba di 7 anni è morta annegata nelle acque del fiume Reno, in località Molino del Pallone, al confine tra Emilia Romagna e Toscana. Stando alle prime informazioni disponibili, la piccola stava partecipando a un centro estivo con altri bambini e gli accompagnatori quando è avvenuta la tragedia. Inutili i tentativi di soccorso dei sanitari del 118.Continua a leggere

Dramma a Bologna - bimba di 5 anni muore annegata nel fiume Reno davanti ai familiari : Una bimba di 5 anni è morta annegata nelle acque del fiume Reno, in località Molino del Pallone, al confine tra Emilia Romagna e Toscana. Stando alle prime informazioni disponibili, la piccola si trovava insieme ai genitori quando è avvenuta la tragedia. Inutili i tentativi di soccorso dei sanitari del 118.Continua a leggere

Como : il Dramma di Florijana : ancora dispersa nel lago la calciatrice dello Young Boys : Continuano nel lago di Como le perlustrazioni e le ricerche di Florijana Ismaili, 24 anni, giocatrice della Nazionale di Calcio femminile svizzera e capitano dello BSC Young Boys (società calcistica di Berna). La giovane sabato pomeriggio era a Musso, località del lago di Como, in compagnia di alcuni amici. Si è buttata in acqua per un tuffo rinfrescante, ma non è più riemersa. Nelle prossime ore, il fondale, sarà scandagliato con un ...

Taylor Swift : tutte le star che supportano la cantante nel Dramma contro Scooter Braun : E chi invece ha preso le parti del manager di Justin Bieber The post Taylor Swift: tutte le star che supportano la cantante nel dramma contro Scooter Braun appeared first on News Mtv Italia.

Taylor Swift contro il manager di Justin Bieber : cosa sta succedendo nel Dramma tra la cantante e Scooter Braun : Botta e risposta infiniti The post Taylor Swift contro il manager di Justin Bieber: cosa sta succedendo nel dramma tra la cantante e Scooter Braun appeared first on News Mtv Italia.