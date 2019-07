Chirurgia | impiantata protesi aortica attraverso la carotide con paziente sveglio | prima

meteoweb.eu

(Di lunedì 15 luglio 2019) Presso l’ospedale Molinette di Torino, per lavolta in Italia nei giorni scorsi è stataunacon un intervento innovativolasu un uomo di 53 anni. Da venti doveva andare in ospedale tre volte a settimana per sottoporsi a dialisi per una malattia congenita. Dopo tanta attesa ecco finalmente la possibilità di essere trapiantato di rene ed avere finalmente una vita normale. Durante gli esami preliminari si riscontra però una grave malattia cardiaca che non permette l’inserimento in lista per il trapianto. Un cuore molto stanco, la valvolaquasi chiusa e l’impossibilità di operare ila cuore aperto per un rischio troppo elevato. La stenosiè una patologia che determina la chiusura della valvola che permette il passaggio del sangue dal cuore al resto del corpo. L’unica cura è un intervento di sostituzione ...