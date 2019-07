Vittoria | sequestrato l' edificio del commissariato di polizia

blogo

(Di domenica 14 luglio 2019) Il duplice omicidio stradale avvenuto a, in provincia di Ragusa, giovedì scorso ha riacceso i riflettori sulla criminalità organizzata attiva nella cittadina siciliana e in queste ore la Guardia di Finanza ha fatto una curiosa scoperta: l'che ospita ildiè al 50% di proprietà della famiglia mafiosa Luca di Gela.Fino al 2012 lo stabile era di proprietà di un commerciante di, ma quando l'fu messo all'asta dal Tribunale di Ragusa era stato il rampollo della famiglia Luca, Rocco Luca, ad accaparrarsene il 50% della proprietà. Rocco, figlio di Salvatore Luca, è finito in carcere il 1° luglio scorso insieme al padre e allo zio con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa e riciclaggio.Dal 2012 ad oggi, però, nessuno sembrava aver fatto quell'ovvio collegamento, al punto che il Ministero dell'Interno ha continuato a ...

