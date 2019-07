oasport

(Di domenica 14 luglio 2019) Dopo il successo del Giro d’Italia, Riccardo Magrini, noto commentatore tecnico di Eurosport, ci racconta il “suo” Tour de France 2019 con “La”, rubrica giornaliera che potrete leggere ogni sera su OA Sport. NONA TAPPA TOUR DE FRANCE 2019 LA TAPPA DI OGGI, VINCE IMPEY CON LADI GIORNATA: Si sapeva che poteva andare via unatipica delle tappe di trasferimento, si sono trovati davanti in 15 con quasi tutte le squadre rappresentate ed era normale che finisse così. I fuggitivi si sono dati battaglia, è stato bravo Impey a: abbiamo assistito a una frazione interlocutoria come spesso accade al Giro e al Tour, era anche normale perché la tappa di ieri è stata dura. È stato divertente il finale per gli attacchi che ci sono stati lì davanti, tra l’altro Bardet che correva in casa ha provato qualcosa. I francesi hanno goduto con Alaphilippe, oggi è Festa Nazionale ma ...

OA_Sport : ‘La Fagiané di Magrini’: “Nibali proverà una fuga, serve la gamba per vincere. Aru mi piace, può tornare grande. Br… - Nenenenecalde : Dopo la Luce Liquida pre laurea. Olio denso tra i regali. Fagiane sempre e comunque ???? @Estetistacinica… - OA_Sport : ‘La Fagiané di Magrini’: “Nibali non si sentiva a posto, non bleffava. Aru può regalarci delle perle. Alaphilippe e… -