Barletta | 50enne morso da vedova nera | salvo grazie ad un antidoto

(Di domenica 14 luglio 2019) Gabriele Laganàdel Mediterrano (Wikipedia) L’uomo era stato punto ad una gamba mentre lavorava in un giardino alla periferia di Margherita di Savoia. L'che ha salvato la vita alè arrivato in aereo da Linate a Bari Paura ieri pomeriggio adove un uomo di 50 anni è stato salvatoa un siero specifico, somministrato per la prima volta in Italia, dopo essere stato punto ad una gamba da una malmignatta, un ragno mediterraneo potenzialmente letale che appartiene alla famiglia della. L'uomo stava lavorando in un giardino alla periferia di Margherita di Savoia quando è statodal pericoloso animale ed ora ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Dimiccoli a. La vittima era stata subito soccorso e trasportata dagli operatori del 118 di Zapponeta al pronto soccorso dopo aver avvertito convulsioni e ...

