Ascolti Tv Sabato 13 luglio | Techetechetè su Rai 1 18 7% | Ciao Darwin su Canale 5 14%

(Di domenica 14 luglio 2019)Tv13(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Superstar: Gianni Morandi – Rai 1 – 2.96 milioni e 18.7%Mai Giocare con la Babysitter – Rai 2 – 1.12 milioni e 7.1%Chasing Maverick – Rai 3 – 793 mila e 5.3%7 –5 – 1.88 milioni e 14%Una Vita – Rete 4 – 842 mila e 5.7%Jurassic Park: Il mondo perduto – Italia 1 – 842 mila e 5.8%Little Murders – La7 – 321 mila e 2.8%Napoli – Benevento (amichevole) – Tv8 – mila e %Fuga da Alcatraz – Nove – mila e %N.B.: una volta inseriti i dati i programmi saranno inseriti in una classifica puramente numerica della fascia oraria e non basata su sovrapposizioni statistiche.Guida tv domenica 14qui tutti i programmiTv13– Access Prime TimePaperissima Sprint –5 – mln/% Stasera Italia Estate – Rete 4 – mln/% La Mia Passione – Rai 3 -mila/% ...

