Alvino rivela | “Non solo James Rodriguez | c’è un altro grande sogno ed è realizzabile

forzazzurri

(Di domenica 14 luglio 2019) Il Tweet disu Ncolas Pépé Calciomercato, per il Napoli non c’è, ma anche Nicolas Pépé del Lille, attaccante esterno classe ’95. Carloconferma l’obiettivo e scrive così su Twitter: “è l’obiettivo! Ma sento che la pista Pèpè non è irrealistica, pur essendo un giocatore così forte da essere ambito dai top club di tutto il mondo. Mi sembra di sognare invece è realtà. Pépé Pèpè Pèpè”. Leggi anche TV Luna –-Napoli, l’affare accelera: il Real Madrid ha aperto al pagamento dilazionato!… Potrebbe interessare anche Insigne-Napoli, si discute il rinnovo. Ecco cifra e scadenza proposte da ADL L'articolo: “Non, c’è uned è: Nicolas Pépé! Il Tweet proviene da ForzAzzurri.net.

SiamoPartenopei : Alvino rivela: 'La pista Pépé non è irrealistica! Mi sembra di sognare ma è realtà...' -