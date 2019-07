L' Economist attacca Salvini | ' Politico più pericoloso dell' Europa'

Blastingnews

(Di sabato 13 luglio 2019) Negli ultimi giorni ha fatto e sta facendo discutere lo scandalo dei presunti 'fondi russi' destinati alla Lega Nord. Tale scandalo, scatenato a seguito di un articolo del sito statunitense 'Buzzfeed News', ha destato interesse a livello nazionale ed internazionale. Inoltre, l'inchiesta di Buzzfeed è stata criticata dallo stesso segretarioa Lega Matteoe, d'altro canto, è stata utilizzata in funzione antigovernativa dall'opposizione di centrosinistra. Nelle ultime oreè statoto anche dall'Inghilterra e, più precisamente, da parte del noto settimanale economico 'The'. L'opinione del magazine britannico sul ministro'Interno italiano Andando maggiormente nello specifico e stando a quanto riportato da un articolo pubblicato sul sito 'The Post Internazionale', l'ha sostenuto chesarebbe attualmente "l'uomo più...

francoserpico : RT @nocensura: L'Economist definisce Salvini 'l'uomo più pericoloso d'Europa' e sostiene che va fermato! Ecco cosa bolle in pentola: https… - LEBBY4EVER : RT @_DAGOSPIA_: LA SPARATA DELL’ECONOMIST:SALVINI E’L’UOMO PIU’PERICOLOSO IN EUROPA-‘LE MONDE’ATTACCA SUL RUSSIAGATE - nocensura : L'Economist definisce Salvini 'l'uomo più pericoloso d'Europa' e sostiene che va fermato! Ecco cosa bolle in pento… -