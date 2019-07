Griezmann al Barcellona | il suo avvocato attacca l’Atletico | “Agiscono in malafede”

Griezmann annunciato dal Barcellona - Atletico annulla tutto/ '120 mln insufficienti' : Antoine Griezmann al Barcellona, è ufficiale. Anzi no: secondo l'Atletico Madrid i 120 milioni di euro versati 'non bastano', ecco perchè.

Clamoroso Griezmann - l’Atletico Madrid non accetta il pagamento della clausola versata dal Barcellona : Clamoroso colpo di scena nella vicenda legata la trasferimento dell’attaccante Griezmann al Barcellona. Dopo il comunicato ufficiale dei blaugrana che comunicavano il trasferimento l’Atletico Madrid ha pubblicato un nuovo comunicato di risposta dichiarando di non accettare il trasferimento perchè la somma versata dai catalani non è sufficiente per pagare la clausola rescissoria del francese. “L’Atletico Madrid ...

Il Barcellona ufficializza Griezmann - l’Atletico Madrid non ci sta : comunicato durissimo contro i blaugrana : I ‘Colchoneros’ infatti vorrebbero che il Barcellona versasse 200 milioni per liberare Griezmann, avendo trovato l’accordo prima dell’1 luglio E’ guerra tra Barcellona e Atletico Madrid per Antoine Griezmann, nonostante il club blaugrana abbia ufficializzato oggi l’acquisto dell’attaccante francese, versando la clausola di risoluzione, scesa da 200 a 120 milioni dopo l’1 ...

Griezmann al Barcellona - l’Atletico chiede 200 milioni : “Accordo chiuso prima della nuova clausola” : L’Atletico Madrid rivendica un accordo precedente tra il Barcellona e Antoine Griezmann, quando la clausola era ancora a 200 milioni di euro.“powered by Goal”Scoppia il caso Antoine Griezmann dopo l’ufficialità dell’acquisto da parte del Barcellona: l’Atletico Madrid non ci sta e rivendica un accordo precedente tra le parti, quando la clausola di rescissione non era ancora stata abbassata da 200 a 120 milioni.Questo il ...

Griezmann al Barcellona - sorride anche la Real Sociedad : incassati 24 milioni : Il passaggio di Griezmann al Barcellona, fa felice anche la Real Sociedad: aveva diritto al 20% su una futura rivendita dell’Atletico Madrid.“powered by Goal”Antoine Griezmann è un nuovo giocatore del Barcellona. E’ arrivata nel primo pomeriggio della giornata di venerdì quella che era una delle notizie più attese in assoluto della sessione estiva del calciomercato.Il club blaugrana, assicurandosi Le petit diable, mette a disposizione di Ernesto ...

Griezmann al Barcellona - è ufficiale : versati i 120 milioni della clausola : Il Barcellona ha chiuso l’operazione che porta in blaugrana Antoine Griezmann. Nel suo contratto una clausola rescissoria da 800 milioni di euro.“powered by Goal”Si attendeva solo l’ufficialità, adesso c’è anche quella: Antoine Griezmann è un nuovo giocatore del Barcellona .Ad un mese e mezzo dal suo annuncio di voler lasciare i Colchoneros , a mettere fine ad uno dei tormentoni dell’estate è stato un comunicato emesso dal club blaugrana ...

Ufficiale - Griezmann al Barcellona : tutte le cifre : Griezmann Barcellona – Adesso c’è anche l’ufficialità. Antoine Griezmann sarà un nuovo calciatore del Barcellona nella stagione 2019/2020. L’attaccante – laureatosi Campione del Mondo con la Francia nel 2018 – saluta dunque l’Atletico Madrid dopo cinque stagioni, in cui ha collezionato 257 presenze e messo a segno 133 reti in tutte le competizioni. «L’FC Barcelona […] L'articolo Ufficiale, Griezmann al Barcellona: tutte le ...

Il Barcellona ha comprato Antoine Griezmann dall’Atletico Madrid : La squadra di calcio del Barcellona ha annunciato di aver comprato l’attaccante francese Antoine Griezmann dall’Atletico Madrid. Nel comunicato ufficiale pubblicato sul suo sito, il Barcellona ha fatto sapere di aver pagato la clausola rescissoria prevista dal contratto di Griezmann,

Barcellona - è ufficiale : Griezmann è un nuovo calciatore blaugrana! [FOTO] : E adesso è anche ufficiale: Antoine Griezmann è un nuovo calciatore del Barcellona. Dopo il pagamento della clausola rescissoria (l’avvocato del francese era nella sede della Lega spagnola) le ‘petit diable’ si è potuto liberare firmando per la società catalana. L’annuncio arriva dalla stessa compagine spagnola, che twitta una foto del calciatore accompagnata dalla frase in francese: “C’est ...

Barcellona - ufficiale l’arrivo di Antoine Griezmann dall’Atletico : clausola da 800 milioni per il francese : Il club blaugrana ha reso noto di aver pagato la clausola di Griezmann, facendo firmare al giocatore un contratto di cinque anni Antoine Griezmann è ufficialmente un nuovo giocatore del Barcellona, il club blaugrana ha reso noto di aver pagato la clausola di risoluzione di aver fatto firmare al giocatore un contratto quinquennale. JAVIER SORIANO / AFP Questa la nota del club: ‘FC Barcelona ha reso effettiva la clausola di rescissione ...

Barcellona - il legale di Griezmann nella sede della Liga per pagare la clausola : presto l’annuncio ufficiale : L’avvocato del giocatore francese si è presentato presso la sede della lega calcio spagnola per pagare la clausola all’Atletico Madrid Antoine Griezmann a breve potrebbe essere ufficializzato dal Barcellona, il legale del giocatore francese si è infatti recato questa mattina presso la lega calcio spagnola per pagare la clausola di risoluzione prevista dal contratto con l’Atletico Madrid. Sevan Karian, questo il nome ...

Griezmann al Barcellona - pronti i 120 milioni per pagare la clausola : Antoine Griezmann si appresta a diventare un giocatore del Barcellona, mancano solo gli ultimi dettagli. Verrà pagata la clausola all’Atletico.“powered by Goal”Il Barcellona è pronto a pagare clausola rescissoria da 120 milioni di euro all’Atletico, per accaparrarsi Antoine Griezmann.Dopo i rallentamenti degli ultimi giorni, con alcune frizioni nate tra l’Atletico Madrid ed il Barcellona (con Griezmann che non si era presentato ...