ilgiornale

(Di sabato 13 luglio 2019) Angelo Scarano Le telecamere di sorveglianza posizionate sulla strada dove è avvenuto l'hanno ripreso la folle corsaa jeep Le immaginidi Vittoria sono impressionanti. L'auto, una Jeep nera, imbocca la traversa dove si trovano, seduti sull'uscio, i due cuginetti di 11 e 12 anni. In un frazione di secondo l'auto sbanda e di fatto investe in pochi istanti i due. Il primo muore sul colpo, l'altro perde le gambe. La folle corsa'autista finisce contro il muro. Nelle immagini si vede il conducente che dopo essere sceso dall'auto si mette le mani tra i capelli dopo aver visto il corpo senza vita del bambino e quello ferito del cuginetto. Poi la fugao stesso conducente ee persone che si trovavano in auto con lui. Adesso, in questa terribile storia, arriva una voce, quella del padre del bimbo che ha perso la vita. Uno sfogo duro il ...

Agenzia_Ansa : Bimbi travolti dal #Suv, il VIDEO dell'incidente. Nelle immagini l'auto che sbanda finendo la corsa contro un muro - BlogNews_it : Bimbi travolti dal Suv, amputate le gambe al cuginetto ferito - Valenti37206168 : RT @Agenzia_Ansa: Bimbi travolti dal #Suv, il VIDEO dell'incidente. Nelle immagini l'auto che sbanda finendo la corsa contro un muro https:… -