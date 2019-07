Attentato Manchester | un messaggio in bottiglia ritrovato in Puglia

tg24.sky

(Di sabato 13 luglio 2019), unininLa mamma della 14enne Sorrell Leczkowski ha scritto lettere strazianti dedicate alla figlia morta nell’del 2017. Come racconta il Corriere del Mezzogiorno , i suoi scritti, sigillati in una, avrebbero percorso migliaia di chilometri in mare

