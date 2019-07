U&D | Sara Affi Fella e Chiara Nasti replicano a Mastroianni | ' È passato un anno | che

U&D - Sara sbotta contro l'ex fidanzato Luigi Mastroianni : 'Ora basta stare in silenzio' : Sara Affi Fella, la tronista dello 'scandalo' a Uomini e donne, torna a parlare sui social e questa volta lo fa puntando duramente il dito contro il suo ex fidanzato Luigi Mastroianni, con il quale ha vissuto una storia d'amore 'lampo' dopo la scelta avvenuta in trasmissione da Maria De Filippi. La bella Sara ha voluto rompere il silenzio su Luigi dopo che quest'ultimo l'ha tirata in ballo facendo un paragone con Angela Nasti, la tronista di ...

U&D - Luigi Mastroianni accosta Angela Nasti a Sara : 'Ibiza - Serie A - mi rivedo in Alessio' : Da quando Angela Nasti è uscita allo scoperto con Kevin Bonifazi, sono stati in tanti a paragonarla ad un'altra tronista di Uomini e Donne che solo un anno fa ha avuto un comportamento alquanto analogo: Sara Affi Fella. Luigi Mastroianni, dopo aver visto la napoletana tra le braccia di un calciatore di Serie A a poco tempo dalla rottura con Alessio Campoli, ha avuto come un déjà-vu: anche lui, come il romano, è stato lasciato dopo un viaggio a ...

U&D - Andrea Damante fotografato e avvistato più volte con Sara Croce - si ipotizza un flirt : Andrea Damante è finito nelle ultime settimane al centro dell'attenzione. Il ragazzo è stato lasciato da Giulia De Lellis, conosciuta all'interno del programma televisivo Uomini e Donne. I due, dopo essersi lasciati parecchio tempo fa per via di un tradimento di lui, avevano provato a ricostruire la loro relazione, fino a quando la bella influencer non ha conosciuto Andrea Iannone ed ha deciso di lasciare il 'Dama'. Negli ultimi giorni all'uomo ...

Sara Affi Fella e la depressione dopo lo scandalo a U&D : 'Temevo non ci fosse rimedio' : Sara Affi Fella, a distanza di un anno ormai dallo scandalo che la travolse dopo la sua esperienza a Uomini e Donne, è tornata a parlare di quello che è stato uno dei periodi più difficili della sua vita. In una lunga intervista concessa al settimanale "Nuovo", l'ex tronista della fortunata trasmissione di Maria De Filippi ha rivelato che in quei momenti ha temuto per davvero di non farcela dopo essere caduta nel vortice della depressione e dopo ...

U&D - Angela Nasti confessa : 'Non sto bene - d'ora in poi da parte mia ci sarà silenzio' : Angela Nasti è al momento una delle ex troniste più discusse del programma televisivo Uomini e Donne. La ragazza è finita al centro dell'attenzione per via della sua relazione con l'ex corteggiatore Alessio Campoli. La loro love story è infatti terminata dopo soli 10 giorni circa dall'avvenuta scelta. Sul web la ragazza è stata parecchio criticata ed accusata di aver voluto fare solo business. Alcuni fan del programma l'hanno anche paragonata a ...

U&D - Gianni Sperti 'stronca' Sara e Nilufar su IG : promossi De Lellis - Lorenzo e Claudia : Con la schiettezza che lo contraddistingue, Gianni Sperti ha deciso di commentare i protagonisti più amati di Uomini e Donne su Instagram. Partecipando al gioco "Fammi una domanda", l'opinionista si è lasciato andare a giudizi sia positivi che negativi su alcuni personaggi nati in trasmissione. Se su Giulia De Lellis e Andrea Dal Corso il pugliese sostiene di essersi ricreduto, è su Nilufar Addati e Sara Affi Fella che non ha cambiato affatto ...

Temptation Island : Scarantino e la Incorvaia saranno la coppia di U&D : Mancano solo pochi giorni alla prima puntata di Temptation Island che, salvo variazioni dell'ultimo momento, esordirà su Canale 5 lunedì 17 giugno, al posto del Grande Fratello 16. Le registrazioni sono già iniziate nel resort di Santa Maria di Pula in Sardegna e, giorno dopo giorno, i profili ufficiali del dating show hanno svelato le sei coppie che metteranno alla prova il loro amore. Tra di esse ci saranno anche due volti noti ai ...

Angela Nasti - paragonata a Sara Affi Fella di U&D - sbotta : 'Non cerco like facili' : Quello che sta facendo Angela Nasti dopo aver terminato il suo percorso a Uomini e Donne, ha ricordato a tanti Sara Affi Fella: esattamente come la contestata ex tronista ha fatto un anno fa, la napoletana ha lasciato il fidanzato a casa per fare un viaggio a Ibiza. La giovane prima si è esposta per difendersi dai tanti attacchi che sta ricevendo sui social network, e poi ha spiegato perché sui suoi account non compare nessuno scatto con Alessio ...

Spoiler U&D : Giulia sarà la prima a scegliere il 29 maggio - poi Zelletta e la Nasti : Il dating show di Mediaset, Uomini e Donne è ormai giunto nella sua fase finale. I tronisti Andrea Zelletta, Giulia Cavaglià e Angela Nasti hanno avuto a disposizione quasi un anno di tempo per poter scegliere la loro anima gemella e ora è il momento che decidano chi sarà tra i corteggiatori rimasti in gara il loro compagno di vita. Quando sceglieranno quindi i tronisti? Stando alle anticipazioni che trapelano online, Giulia Cavaglia dovrebbe ...

Anticipazioni U&D : le scelte del Trono classico saranno in diretta : Secondo le ultime Anticipazioni del Trono classico di Uomini e Donne (il people show di Mediaset, in onda ogni pomeriggio su Canale 5 condotto da Maria De Filippi), ci sono delle novità e dei cambi di programma per quanto riguarda le scelte di Andrea Zelletta, Angela Nasti e Giulia Cavaglia. Quest'anno le scelte non saranno registrate e trasmesse il 27 maggio come affermato in precedenza, ma verrano trasmesse in diretta televisiva. Inoltre, c'è ...