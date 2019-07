Trovata morta a 17 anni Katya Tsukanova, stella del violino: stroncata da una droga letale

(Di venerdì 12 luglio 2019) Lutto nel mondo della musica: è stataa soli 17, bimba prodigio del. Ad ucciderla, stando alle prime informazioni disponibili, un mixdi cocaina e chetamina, chiamato Calvin Klein. La tragedia risale allo scorso 18 giugno, ma la notizia è stata diffusa solo oggi dai media britci. Il corpo senza vita di, figlia di un ricco filantropo ed ex banchiere, è stato rinvenuto proprio dal padre nella casa di famiglia a Kensington, in Inghilterra, dopo che la ragazza era tornata da una festa con alcuni amici.Inutile si è rivelata la corsa in ospedale: i medici ne hanno solo potuto dichiarare il decesso. "Era così felice, avrebbe avuto un brillante futuro", ha detto al quotidiano Telegraph il signor Tsukanov, sopraffatto dal dolore, trasferitosi con la moglie nel Regno Unito negliNovanta. Le cause del decesso non sono ancora state rese note, ma una fonte vicina alla famiglia dell'adolescente ha parlato chiaramente di overdose.avrebbe provato quel cocktaildi droghe, una vera novità per lei e le sue amiche che volevano divertirsi ad un party.